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Libano, soldato francese morto in un attacco ai caschi blu. Mattarella scrive a Macron: «Gesto inammissibile contro una missione fondamentale»

19 Aprile 2026 - 07:34 Cecilia Dardana
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mattarella macron
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Il Presidente della Repubblica esprime profondo sgomento per la morte del sergente capo Florian Montorio, caduto nel sud del Libano. Hezbollah nega il coinvolgimento, ma la tregua è ormai un colabrodo

«Un gesto inammissibile contro una missione fondamentale per la stabilità dell’area e presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale». Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha condannato duramente l’attacco avvenuto nel sud del Libano, costato la vita al sergente capo francese Florian Montorio. In un messaggio inviato all’omologo Emmanuel Macron, il Capo dello Stato ha espresso il cordoglio dell’Italia, definendo «inammissibile» l’azione che ha colpito il contingente Unifil. «Siamo vicini al lutto della Francia con sentimenti di solidale partecipazione», ha scritto Mattarella, augurando poi un pronto recupero ai tre commilitoni rimasti feriti nell’imboscata.

Il cordoglio di Mattarella

L’attacco segna il punto di rottura della tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, entrata in vigore lo scorso 16 aprile. Nonostante le prime ricostruzioni puntino il dito contro le milizie sciite, Hezbollah ha negato ufficialmente ogni responsabilità nel colpo inferto ai caschi blu. Per il Quirinale, colpire l’Unifil è un attacco all’unico organismo che tenta di garantire il rispetto del diritto internazionale in una regione che sta rapidamente scivolando verso il conflitto totale. «Ho appreso con profondo sgomento la triste notizia della morte del sergente capo Florian Montorio, caduto nel sud del Libano durante un attacco contro la missione UNIFIL. In questa luttuosa circostanza desidero farLe giungere, Signor Presidente, le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica Italiana e mio personale, insieme alla condanna per un gesto inammissibile contro una missione fondamentale per la stabilità dell’area e presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale. Siamo vicini al lutto della Francia con sentimenti di solidale partecipazione, mentre auguriamo un pronto e completo recupero ai commilitoni feriti», ha scritto il presidente della Repubblica italiana.

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