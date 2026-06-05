L’ex principe Andrea beccato a subaffittare il cottage reale

E non ha nemmeno pagato l'affitto, secondo la Corte dei Conti britannica. Intanto spunta una foto con un livido in faccia

L’ex principe Andrea, fratello del re Carlo III, ha percepito per anni un reddito da alcuni cottage che subaffittava nella residenza reale dove viveva lui stesso. Senza pagare l’affitto, secondo quanto rivelato oggi da un rapporto della Corte dei Conti britannica (Nao). Dal 2003 fino a poco tempo fa, Andrew Mountbatten-Windsor, privato dei suoi titoli nel 2025, ha vissuto nella residenza di Royal Lodge nella tenuta di Windsor, a circa trenta chilometri a ovest di Londra.

I cottage

Per occupare la residenza di 30 stanze, dove conviveva con la sua ex moglie Sarah Ferguson, inizialmente pagò un sovrapprezzo di 1 milione di sterline e si impegnò a spenderne 7,5 milioni (8,6 milioni di euro) per le ristrutturazioni, in cambio di un contratto di locazione di 75 anni a un canone cosiddetto simbolico. «Ma che in realtà è pari a zero», secondo quanto riportato. Intanto tre cottage nella tenuta di Royal Lodge sono stati subaffittati. E «il ricavato di questo subaffitto è stato versato ad Andrew Mountbatten-Windsor», rivela il rapporto del National Audit Office sugli accordi relativi all’occupazione delle residenze della famiglia reale. «Non sappiamo quale fosse l’affitto richiesto» per i cottage in questione, ha aggiunto il revisore dei conti, precisando che le strutture sono vuote da aprile.

Abuso d’ufficio

Andrew, nel frattempo, è sotto indagine della polizia per abuso d’ufficio. È sospettato di aver passato documenti economici riservati a Jeffrey Epstein quando era inviato commerciale del Regno Unito tra il 2001 e il 2011. È stato brevemente arrestato a febbraio e la polizia ha perquisito Royal Lodge. Da allora si p trasferito nella tenuta privata del re a Sandringham, nell’Inghilterra orientale. Il rapporto del National Audit Office rivela inoltre che le figlie di Andrea, Beatrice ed Eugenie, che non sono membri attivi della famiglia reale, possiedono appartamenti nei palazzi reali di Londra. L’affitto è pagato con il reddito personale del re.

Il livido

Nel frattempo il Daily Mail ha pubblicato una foto che ritrae Andrea con un ematoma rosso attorno all’occhio e sulla guancia destra. L’ex prinicipe ha anche subito circa un mese fa il pedinamento di un contestatore appostato all’uscita del suo cottage: che risulta averlo seguito per qualche minuto, urlandogli alcune frasi a distanza mentre portava a passeggio un cane, prima di essere allontanato dalla sua reazione e da quella di una guardia del corpo.