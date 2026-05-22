Principe Andrea, le nuove denunce per abusi su minori: «Indaghiamo per reati sessuali»

Il comunicato della polizia: l'inchiesta sarà lunga e complessa. Una donna sostiene di essere stata portata in Gran Bretagna per fare sesso con il principe

L’indagine su Andrew Mountbatten-Windsor sarà lunga e complessa, Perché l’inchiesta mira a contestargli anche reati sessuali. Lo ha detto in un comunicato la polizia britannica, dopo l’arresto con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio delle funzioni pubbliche, un reato che può includere comportamenti sessuali inappropriati. Il fratello minore di Re Carlo è stato interrogato per ore, sotto avvertimento, dagli investigatori dopo essere stato arrestato nella sua casa nel Norfolk a febbraio. L’indagine segue la pubblicazione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di milioni di documenti relativi al defunto criminale sessuale statunitense Jeffrey Epstein.

L’arresto di Andrea

L’arresto del membro più anziano della famiglia reale, ottavo in linea di successione al trono, è stato senza precedenti nei tempi moderni. La foto di Reuters dell’ex principe pallido che lasciava la stazione di polizia ha fatto il giro del mondo. Il 66enne secondogenito della Regina Elisabetta ha sempre negato qualsiasi illecito in relazione a Epstein e ha affermato di rammaricarsi della loro amicizia. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica dal suo arresto. Oliver Wright, vice capo della polizia della Thames Valley, ha spiegato che l’inchiesta si concentra sul ruolo dell’ex principe come rappresentante speciale per il commercio e gli investimenti tra il 2001 e il 2011, con e-mail rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia che suggeriscono che abbia condiviso informazioni sensibili con Epstein.

L’aggravante

La cattiva condotta nell’esercizio di una carica pubblica, che prevede una pena massima dell’ergastolo, può riguardare qualsiasi grave illecito, dalla condivisione di informazioni riservate alla corruzione e alle molestie sessuali. «L’indagine sta esaminando diversi aspetti della presunta cattiva condotta. Stiamo quindi parlando con una serie di testimoni», ha dichiarato Wright, che non ha menzionato Mountbatten-Windsor per nome, come è consuetudine in Gran Bretagna prima che qualcuno venga incriminato. Wright ha affermato che la polizia ha ricevuto «una notevole quantità di informazioni» dal pubblico e da altre fonti e che l’indagine sarà incredibilmente complessa. Le forze dell’ordine stanno anche valutando le segnalazioni secondo cui una donna sarebbe stata portata in un indirizzo a Windsor nel 2010 per scopi sessuali. Un avvocato della presunta vittima ha dichiarato alla BBC che la donna era stata mandata in Gran Bretagna da Epstein per un incontro sessuale con l’ex principe.

La nuova denuncia

La donna coinvolta non ha ancora denunciato il reato. La polizia britannica ha affermato che alcune vittime potrebbero essere dissuase dal denunciare a causa della pressione dell’attenzione nazionale e internazionale. «Per quanto riguarda le vittime e i sopravvissuti di Epstein, speriamo che chiunque abbia informazioni rilevanti si faccia avanti e voglio sottolineare che la nostra porta è aperta ogni volta che una vittima o un sopravvissuto è pronto a collaborare con noi. Siamo pronti ad accogliervi in ​​qualsiasi momento», ha dichiarato Wright. In settimana il governo britannico ha reso pubblici documenti riservati relativi alla nomina di Mountbatten-Windsor a inviato commerciale, dai quali emerge che la defunta regina aveva insistito affinché ottenesse l’incarico.

Le due accuse di abusi su minori

Re Carlo, che lo scorso ottobre ha privato il fratello dei suoi titoli e delle onorificenze, ha affermato di essere profondamente preoccupato per la notizia dell’arresto di Mountbatten-Windsor e che le autorità godevano del «pieno e incondizionato sostegno e collaborazione» della famiglia. La Thames Valley non è l’unica forza di polizia britannica a indagare su possibili reati legati alle informazioni contenute negli Epstein files. Martedì, la polizia del Surrey ha dichiarato di star indagando su due accuse di abusi sessuali su minori, una commessa negli anni ’80 e l’altra tra la metà degli anni ’90 e il 2000. Non ha fornito ulteriori dettagli sulle persone coinvolte.