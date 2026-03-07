Il principe William contestato per il caso Epstein, le urla per strada sullo zio Andrea: «Da quanto lo sapevi?» – Il video

L'uomo che ha gridato in mezzo alla folla è stato fermato e identificato dalla polizia

«Da quanto tempo sapevi di Andrea?» Così il principe William è stato contestato mentre salutava la folla durante una visita in Cornovaglia. L’uomo che lo ha interpellato, ripetendo più volte la domanda, faceva riferimento allo scandalo che coinvolge il principe Andrea, arrestato e poi rilasciato con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua precedente attività di emissario commerciale del governo britannico.

Fermato e identificato il contestatore

Il principe William non ha risposto alle contestazioni, limitandosi a ignorare l’uomo e a proseguire i saluti con gli altri presenti. Il video della contestazione è stato diffuso sui social dalla pagina Republic, un’organizzazione anti-monarchica di cui fa parte il contestatore. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato fermato e identificato dalla polizia. Lo scorso mese anche Re Carlo era stato contestato da altri attivisti di Republic sempre per il coinvolgimento del principe Andrea negli Epstein file. «Cosa stai nascondendo?», aveva gridato uno di loro.