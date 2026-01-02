Tenta di intrufolarsi due volte nella casa di William e Kate a Kensington Palace: arrestato un 39enne

Si tratta di Derek Egan, accusato di violazione di domicilio per ben due tentativi avvenuti il 21 e il 23 dicembre 2025, pochi giorni prima di Natale

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver tentato per due volte di introdursi a Kensington Palace, la residenza londinese del principe William e di Kate Middleton. Si tratta di Derek Egan, accusato di violazione di domicilio per ben due tentativi avvenuti il 21 e il 23 dicembre 2025, a pochi giorni dal Natale. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo è stato individuato entrambe le volte nell’area di Palace Green grazie alle telecamere di sicurezza. Non è mai riuscito ad accedere all’edificio principale ed è stato bloccato sul lato pubblico del complesso, prima di oltrepassare le aree interne. Al momento dei fatti, William e Kate non si trovavano a Londra. Come riporta People, la coppia stava trascorrendo le vacanze nella residenza privata di Anmer Hall, nella tenuta di Sandringham.

Aggressivo contro le forze dell’ordine

Il 30 dicembre Egan è comparso davanti al Westminster Magistrates’ Court, dove le accuse sono state confermate. L’udienza per la formalizzazione delle dichiarazioni è stata fissata per il 6 gennaio e si terrà in sua assenza, dopo che il giudice ha disposto di procedere senza l’imputato a causa del suo comportamento aggressivo e disordinato nei confronti delle forze dell’ordine e del tribunale. Il magistrato ha anche respinto la richiesta di libertà su cauzione, sottolineando che in caso di condanna esiste una concreta possibilità di pena detentiva. Lo scorso giugno un altro uomo aveva tentato di introdursi nella residenza reale di Windsor, venendo fermato prima di accedere alle aree riservate.