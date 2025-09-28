Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ESTERICarlo IIIKate MiddletonPrincipe HarryPrincipe WilliamRegno UnitoRoyal FamilyTumoriTvVideo

Le malattie di Kate e Re Carlo, i dissidi con Harry. Il Principe William si sfoga in tv: «Un anno terribile» – Il video

28 Settembre 2025 - 16:58 Alba Romano
embed
principe williams eugene levy kate carlo
principe williams eugene levy kate carlo
Il principe ha concesso una rara intervista all’attore Eugene Levy per Apple Tv: «Cosa faccio quando sono a casa? Dormo...»

È con un tono sorridente, ma grave, che il Principe William si confessa ora a cuore aperto sul momento complicato vissuto da lui e da tutta la Royal Family: «Il 2024 è stato l’anno più difficile della mia vita». Dalla malattia della moglie Kate Middleton a quella del padre, re Carlo III, sino ai dissidi tra i vertici della dinastia Windsor e il fratello Harry, l’ultimo periodo è stato difficilissimo. Forse però il peggio ora è alle spalle, e così William si concede qualche confessione in una rara intervista televisiva.

Le fatiche con i figli: «Dormire è importante»

Uno spaccato inusuale per un membro della Royal Family che William concede al celebre attore canadese Eugene Levy, noto per le sue parti in Shitt’s Creek e American Pie. In una puntata straordinaria dello show The reluctant traveler, di Apple TV+, il principe inglese si sofferma sulla sua quotidianità mentre passeggia per i giardini di Windsor o beve una birra a un pub: «Cosa faccio a casa mia? Dormo. Quando hai tre bambini piccoli, dormire è una parte importante della tua vita».  

La malattia di Kate e Carlo: «La vita ci mette alla prova»

Il capitolo più doloroso è quello della malattia della moglie e del padre. Kate Middleton ha annunciato lo scorso gennaio che il cancro è in remissione, tanto da tornare a riempire il suo calendario con impegni pubblici e ufficiali. Per re Carlo III, invece, la situazione sembra ancora critica. Nel febbraio 2024 gli è stata diagnosticata una forma tumorale in stadio avanzato che, secondo alcune fonti americane, sarebbe incurabile. «Si dice che anche la vita ci metta alla prova, e riuscire a superare queste prove è ciò che ci rende ciò che siamo», è il giudizio di William. 

In copertina: il principe William e Eugene Levy (Foto di Apple TV)

Articoli di ESTERI più letti
1.

La Global Sumud Flotilla e gli attivisti che lasciano la missione: «Si rischia una risposta violenta»

2.

«Il 3 novembre inizierà la Terza Guerra Mondiale». La profezia dell’ex generale Nato che scatena i complottisti sui social

3.

«Putin? Sembrava affaticato, lo sostenevano in due»: le impressioni di Massimo D’Alema dalla parata in Cina

4.

Il giudice ungherese sul caso Ilaria Salis: «Se il Parlamento Ue conferma l’immunità, il processo annullato»

5.

Hamas verso il sì al piano di Trump per la pace a Gaza. Ma il gruppo smentisce: «Mai ricevuto alcuna proposta». Cosa prevede

leggi anche
trump re carlo
ESTERI

Visita di Stato a Windsor, Trump accolto con onori mai visti: giro in carrozza con Re Carlo e visita alla tomba della Regina Elisabetta

Di Ugo Milano
harry-william-morta-cugina-20-anni
ESTERI

Lutto nella Royal Family, trovata morta a 20 anni la cugina di William ed Harry: «Nelle vicinanze rinvenuta un’arma da fuoco»

Di Alba Romano
principe-william-morto-migliore-amico
ESTERI

Lutto per il principe William, l’amico di lunga data ingoia un’ape durante una partita di polo e muore: aveva 53 anni

Di Ugo Milano
Re Carlo III
ESTERI

«Il tumore di re Carlo è incurabile», dai medici l’ultima diagnosi che ha spiazzato il sovrano. William e Kate «si stanno preparando»

Di Giulia Norvegno
royal family meghan markle principe william abbracci affettuosi kate middleton
ESTERI

Tra Meghan Markle e il principe William «abbracci affettuosi e baci», e Kate si ingelosiva: il retroscena sullo strappo con Harry

Di Ugo Milano