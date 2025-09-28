Le malattie di Kate e Re Carlo, i dissidi con Harry. Il Principe William si sfoga in tv: «Un anno terribile» – Il video

Il principe ha concesso una rara intervista all’attore Eugene Levy per Apple Tv: «Cosa faccio quando sono a casa? Dormo...»

È con un tono sorridente, ma grave, che il Principe William si confessa ora a cuore aperto sul momento complicato vissuto da lui e da tutta la Royal Family: «Il 2024 è stato l’anno più difficile della mia vita». Dalla malattia della moglie Kate Middleton a quella del padre, re Carlo III, sino ai dissidi tra i vertici della dinastia Windsor e il fratello Harry, l’ultimo periodo è stato difficilissimo. Forse però il peggio ora è alle spalle, e così William si concede qualche confessione in una rara intervista televisiva.

Le fatiche con i figli: «Dormire è importante»

Uno spaccato inusuale per un membro della Royal Family che William concede al celebre attore canadese Eugene Levy, noto per le sue parti in Shitt’s Creek e American Pie. In una puntata straordinaria dello show The reluctant traveler, di Apple TV+, il principe inglese si sofferma sulla sua quotidianità mentre passeggia per i giardini di Windsor o beve una birra a un pub: «Cosa faccio a casa mia? Dormo. Quando hai tre bambini piccoli, dormire è una parte importante della tua vita».

La malattia di Kate e Carlo: «La vita ci mette alla prova»

Il capitolo più doloroso è quello della malattia della moglie e del padre. Kate Middleton ha annunciato lo scorso gennaio che il cancro è in remissione, tanto da tornare a riempire il suo calendario con impegni pubblici e ufficiali. Per re Carlo III, invece, la situazione sembra ancora critica. Nel febbraio 2024 gli è stata diagnosticata una forma tumorale in stadio avanzato che, secondo alcune fonti americane, sarebbe incurabile. «Si dice che anche la vita ci metta alla prova, e riuscire a superare queste prove è ciò che ci rende ciò che siamo», è il giudizio di William.

In copertina: il principe William e Eugene Levy (Foto di Apple TV)