Tra Meghan Markle e il principe William «abbracci affettuosi e baci», e Kate si ingelosiva: il retroscena sullo strappo con Harry

La biografia del giornalista Tom Quinn racconta del clima teso tra i Windosr, aggravato dalle voci insistenti su un presunto flirt tra l'erede al trono e sua cognata

Meghan Markle avrebbe flirtato numerose volte con il principe William di fronte alla moglie Kate Middleton, provocando la gelosia della principessa del Galles e l’indignazione del castello di Windsor. Sono alcune delle nuove, scioccanti, rivelazioni contenute nel nuovo libro Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants del giornalista Tom Quinn, l’ennesima biografia sulla famiglia reale britannica. Ma non solo, secondo Quinn la stessa Kate si sentirebbe costretta a trattare il marito come un «quarto figlio». Ma soprattutto alla base della frattura tra la famiglia regnante e la coppia Megan e Harry ci sarebbe stata la convinzione che vedere la ex star di Hollywood sul trono del Regno Unito sarebbe stato «un passo eccessivo».

Meghan «saltava addosso» a William

Più che di flirt effettivo della duchessa del Sussex con William, si trattava di voci di corridoio. Che comunque hanno dato fastidio alla moglie Kate, anche perché i fatti accadevano davanti ai suoi occhi. Nelle pagine del libro, infatti, si racconta di saluti «parecchio affettuosi» tra i due: Meghan spesso sarebbe «saltata addosso» a William con abbracci spontanei e baci sulle guance che avrebbero imbarazzato – e non poco – l’erede al trono. Oltre che essere considerati «mancanza di rispetto delle gerarchie» e acuire lo scontro tra i fratelli William e Harry.

La nuova serie su Netflix

Intanto Meghan Markle si prepara a tornare su Netflix con un documentario tutto suo. Il 4 marzo sulla piattaforma streaming uscirà With love, Meghan, che escluderebbe in toto i figli della ex attrice e relegherebbe a un angolino anche il marito Harry. Insomma «una guida raffinata e magica per ospitare e intrattenere», per dirla con una fonte interna allo show, che saprebbe tanto di autocelebrazione su dettagli pressoché futili. Basti pensare ad alcuni ospiti presenti, dalla celebrità Mindy Kaling – famosa per la serie The Office – agli chef Alice Waters e Roy Choi.