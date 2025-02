Re Carlo e Camilla in Italia ad aprile: tra gli appuntamenti anche un incontro con Papa Francesco

I due sovrani gireranno per tre giorni tra Roma e Ravenna, tante le tappe istituzionali

Arriva la conferma da Buckingham Palace: Re Carlo e la regina Camilla saranno in Italia a inizio aprile «celebrare i forti rapporti bilaterali tra Regno Unito» e il nostro paese. I due sovrani gireranno per tre giorni tra Roma e Ravenna. Previsti incontri istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche Papa Francesco, presubilmente in Vaticano.

Re Carlo III e la regina Camilla saranno da noi quando festeggeranno il loro ventesimo anniversario di matrimonio, che cade il 9 aprile. Una data non sempre lieta dato che nel 2021, morì il principe Filippo, padre dell’attuale sovrano. “Il re e la regina sono assolutamente felici di recarsi in Italia, per celebrare i legami tra i due Paesi. Il fatto che il loro anniversario di matrimonio cadrà durante la visita è un’aggiunta gradita. Sebbene sarà una giornata di lavoro, sono certi di riuscire a trovare un po’ di tempo per una piccola celebrazione privata”, ha dichiarato una fonte al Daily Mail.