Kate Middleton compie 43 anni. Il principe William posta una nuova foto: «Incredibile la forza che hai dimostrato nell’ultimo anno»

Un anno fa la diagnosi di tumore, a settembre la fine del ciclo di chemioterapia. «Alla moglie e madre più incredibile. La forza che hai dimostrato nell'ultimo», scrive oggi il marito

«Alla moglie e madre più incredibile. La forza che hai dimostrato nell’ultimo anno è stata notevole. George, Charlotte, Louis e io siamo così orgogliosi di te. Buon compleanno, Catherine. Ti amiamo» con queste parole il principe William augura un buon 43esimo compleanno alla moglie Kate Middleton, principessa del Galles. Il messaggio è accompagnato da un nuovo ritratto della principessa, immortalata da Matt Porteous, noto fotografo ultimamente molto vicino agli ambienti della Royal Family. Il riferimento alla forza dimostrata nell’ultimo anno naturalmente porta al tumore che ha colpito la compagna esattamente un anno fa. Era il 16 gennaio infatti quando la principessa è stata ricoverata ufficialmente per un intervento all’addome, salvo poi sparire per mesi e poi confermare la grave diagnosi. Una diagnosi combattuta avendo sempre al proprio fianco il marito e i tre figli, il periodo della chemioterapia è stato duro ma fruttuoso, infatti a settembre la principessa ha concluso il ciclo di sedute: «Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia – ha scritto lo scorso settembre -. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare nelle acque tempestose e nella strada sconosciuta. Il viaggio del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per quelli più vicini a te. Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su tutto». Una nuova prospettiva, una nuova vita, un nuovo sorriso, come quello sfoggiato durante la sua ultima uscita pubblica, in occasione della messa di Natale i canti natalizi nell’abbazia di Westminster. Vecchie però sono rimaste le abitudini, come quella di passare il compleanno in famiglia, come lo scorso anno, cosa che la principessa, secondo voci di corridoio, preferirebbe.