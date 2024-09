L’annuncio della principessa Kate Middleton sul tumore: «Ho finito la chemioterapia» – Il video

«Con l’estate giunta al termine non posso nascondere che sollievo è annunciarvi che ho finito la chemioterapia». In un video realizzato insieme alla famiglia, il marito il principe William e i figli, Kate Middleton ha annunciato di aver concluso i cicli di chemioterapia che ha affrontato per il tumore che aveva rivelato di avere lo scorso marzo. «Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita, come la conosci, può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare il modo di navigare tra acque tempestose e strade sconosciute», prosegue nel filmato in cui abbraccia il marito e gioca con i figli, «Il percorso del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per coloro che ti sono più vicini. Con umiltà, ti mette anche di fronte alle tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, arriva una nuova prospettiva su tutto».

I prossimi passi

Kensington Palace spiega alla Bbc che a questo stadio delle cure della malattia non si può ancora dire che la principessa sia completamente guarita dal cancro, che sia cancer free. Allo stato attuale della situazione, infatti, si prevede che possa esserci all’orizzonte un possibile ritorno «parziale» alle attività di rappresentanza pubblica della monarchia. «Più avanti» nel corso dell’anno. Probabilmente, scrive ancora la Bbc, a partire dalle cerimonie del Remembrance day in memoria dei caduti, a novembre.

«Il cammino è ancora lungo»

La stessa principessa nel filmato spiega: «Il mio cammino verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno così come viene». Nonostante le difficoltà, aggiunge, la sua esperienza le ha dato «un inedito senso di speranza e apprezzamento della vita».

La malattia

Tutto era iniziato a gennaio dello scorso anno quando era finita in ospedale per un intervento chirurgico addominale non specificato. Middleton aveva poi rivelato di avere un cancro lo scorso marzo chiarendo, di fatto, l’allontanamento dai suoi impegni istituzionali e riferendo di aver bisogno di privacy durante la convalescenza. Verso metà giugno era poi ricomparsa in pubblico.

Leggi anche: