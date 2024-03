Kate Middleton, la rivelazione a due mesi dall’operazione: «Ho il cancro» – Il video

«Dopo l’operazione le analisi hanno rivelato che era presente un tumore. Lo staff medico mi ha consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva, e sto ora affrontando i primi passi di questo trattamento». La principessa Kate ha sciolto tutti i dubbi sulle sue condizioni di salute annunciando che sta affrontando la chemioterapia. Kate Middleton è stata ricoverata lo scorso gennaio per un intervento chirurgico all’addome. Sull’operazione Kensington Palace non ha rilasciato molti dettagli, spiegando solamente che i tempi di recupero sarebbero stati molto lunghi e che la riabilitazione sarebbe durata alcuni mesi. La principessa, che aveva chiesto riserbo per il rispetto della privacy a tutela dei figli – il principino George di 10 anni, Charlotte di 8 e Louis di 5 – non avrebbe potuto presenziare a eventi pubblici prima di Pasqua. Tredici giorni dopo quell’intervento, è stata dimessa dalla clinica di Londra per tornare a Windsor e riposare. Anche in questa occasione era stato diffuso un breve comunicato da parte di Kensington Palace. I problemi di salute sono poi coincisi con quelli di Re Carlo III, che era stato ricoverato e operato nella stessa clinica e negli stessi giorni. A inizio febbraio, l’annuncio che il sovrano, 75 anni, ha un cancro, per il quale ha già iniziato le cure. In questi mesi si sono rincorse le voci sulle condizioni di salute della principessa, ma la famiglia Reale non è intervenuta in via ufficiale fino alla dichiarazione di oggi. Solo pochi giorni fa, a metà marzo, quasi due mesi esatti dal ricovero, Kate è tornata in pubblico. Lei e il marito William sono stati avvistati al Windsor Farm shop, un negozio di prodotti locali che si trova vicino alla residenza dell’Adelaide cottage, a Windsor.

Leggi anche: