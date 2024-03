Kate Middleton avvistata in pubblico con William, la rivelazione del Sun: «Sembrava felice e in salute»

Si tratterebbe della prima uscita in pubblico della principessa, a due mesi dall’intervento all’addome, e dopo le polemiche per la foto ritoccata da lei stessa che avrebbe dovuto rassicurare i sudditi sulle sue condizioni di salute

Kate Middleton è stata vista in pubblico lo scorso sabato assieme al marito William, secondo il Sun che ha raccolto alcune testimonianze. La coppia è stata avvistata al Windsor Farm shop, un negozio di prodotti locali che si trova vicino alla residenza dell’Adelaide cottage, a Windsor. Secondo le testimonianze riportate dal tabloid, Kate è sembrata «felice, rilassata e in salute». Una persona che si trovava nel negozio ha detto di essere «rimasto sbalordito nel vederli lì, dopo tutte le voci che sono circolate». Si tratta della prima apparizione in pubblico della principessa di Galles dopo le polemiche per il caso della foto manipolata da lei stessa e diffusa da Kensington palace. Quella immagine avrebbe dovuto rassicurare i sudditi sulle condizioni di salute della principessa, a due mesi dall’intervento all’addome i cui dettagli non sono ancora mai stati rivelati da fonti ufficiali.

Secondo dichiarazioni di persone vicine ai principi di Galles e riportate dal Sunday times, Kate avrebbe intenzione di parlare dei suoi problemi di salute al più presto. Al momento le fonti spiegano che sarebbe impegnata a recuperare le energie, in questo lungo periodo di convalescenza dopo l’intervento chirurgico. Il suo discorso in pubblico arriverà, spiegano le fonti, solo quando potrà tornare agli impegni ufficiali. Tra tante rivelazioni apparentemente rassicuranti, è emersa poi quella del biografo di diversi personaggi famosi, compresi i reali, Tom Bower, secondo il quale Kate avrebbe subito un’operazione molto seria. Secondo lui, la principessa sarebbe stata molto male ma non è mai stata in pericolo di vita e la sua convalescenza rischia di proseguire ancora per diversi mesi.

Leggi anche: