Re Carlo ha un cancro, la scoperta dopo il ricovero per la prostata: «Impegni pubblici sospesi». Il principe Harry pronto a rientrare a Londra

Re Carlo III ha un cancro. Il male è stato scoperto la scorsa settimana durante il ricovero alla London Clinic resosi necessario per l’intervento alla prostata, anche se il tumore riguarderebbe un’altra parte del corpo. Buckingham Palace ha confermato la notizia, ma non ha voluto fornire ulteriore dettagli su dove il cancro sia localizzato o di che tipo sia, limitandosi a sottolineare che il tumore è considerato «trattabile» e che il sovrano, 75 anni, ha iniziato da oggi «cure regolari» per debellarlo. Il ritiro di Carlo III dagli impegni pubblici ufficiali a questo punto non potrà che proseguire, anche se – fa notare la corte – questo non significa in alcun modo l’inabilità del capo dello Stato a continuare ad assolvere ai suoi diritti costituzionali. Nessuna necessità di una supplenza formale, insomma. Il re «rimane del tutto positivo» al riguardo e «non vede l’ora di tornare ai suoi pieni impegni appena possibile», fa sapere Buckingham Palace.

Il ritorno in patria di Harry e il ruolo di William

La notizia tuttavia è destinata inevitabilmente ad avere ripercussioni anche all’interno della Royal Family. La prima di queste anzi è già avvenuta: il principe Harry, «fuggiasco» negli States ormai da quattro anni con la moglie Meghan Markle, ha fatto sapere a stretto giro di aver parlato con suo padre della diagnosi di cancro e che tornerà nel Regno Unito per vederlo nei prossimi giorni. Proprio nelle scorse ore era stato

annunciato invece per dopodomani, mercoledì 7, il ritorno all’attività pubblica del principe William, dopo l’interruzione forzata degli appuntamenti pubblici per assistere la moglie Kate, convalescente, e accudire i tre bambini della coppia.

