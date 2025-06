Gaza, le forze israeliane uccidono uno dei fondatori di Hamas: ideò l’attacco del 7 ottobre

Hacham Muhammad Issa al-Issa è considerato «figura di spicco dell'ala militare di Hamas e uno dei fondatori dell'organizzazione». Avrebbe anche avuto un ruolo chiave nella pianificazione e nell’esecuzione dell’attacco del 7 ottobre 2023

Le Forze di Difesa israeliane e lo Shin Bet, il servizio di intelligence interna dello Stato ebraico, hanno annunciato di aver ucciso nella serata di ieri Hacham Muhammad Issa al-Issa, considerato «figura di spicco dell’ala militare di Hamas e uno dei fondatori dell’organizzazione», nel corso di un’operazione a Gaza City. Secondo quanto riferito da un portavoce delle Idf, citato dal sito Ynet, al-Issa era considerato uno dei fondatori dell’organizzazione e ricopriva un ruolo centrale all’interno dell’apparato militare del movimento islamista palestinese. In particolare, era il capo dello staff di supporto al combattimento dell’ala militare di Hamas.

Il ruolo di al-Issa nell’attacco del 7 ottobre

Le autorità israeliane hanno inoltre sottolineato che al-Issa avrebbe avuto un ruolo chiave nella pianificazione e nell’esecuzione dell’attacco del 7 ottobre 2023, durante il quale militanti di Hamas hanno fatto irruzione nel sud di Israele, provocando la morte di centinaia di civili e militari. L’operazione che ha portato alla sua eliminazione è stata descritta come “mirata” e condotta sulla base di informazioni di intelligence raccolte nelle ultime settimane. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli su modalità, tempistiche precise o eventuali vittime collaterali. L’uccisione di al-Issa rappresenta, secondo fonti militari israeliane, un duro colpo alla catena di comando di Hamas, in un momento in cui il conflitto tra Israele e il movimento islamista continua senza sosta, soprattutto nella Striscia di Gaza.