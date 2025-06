«Per Gaza dobbiamo sfruttare il cessate il fuoco con l’Iran». L’idea del Qatar per cui una pace nella Striscia è possibile

Le parole di Majed al-Ansari in un'intervista rilasciata all'Afp. E intanto il ministro della difesa Katz condanna l'aggressione dei coloni contro l'Idf in Cisgiordania

C’è una finestra, utile, per la pace nella striscia di Gaza. A ribadirlo è il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar secondo cui i mediatori stanno collaborando con Israele e Hamas per sfruttare lo slancio del cessate il fuoco di questa settimana con l’Iran. «Se non sfruttiamo questa finestra di opportunità e questo slancio, sarà un’opportunità persa, come già accaduto di recente. Non vogliamo che accada di nuovo», ha dichiarato Majed al-Ansari in un’intervista rilasciata all’Afp. Nelle ultime ore sono 47 i palestinesi rimasti uccisi oggi nella Striscia di Gaza. A fornire il bilancio aggiornato è la tv satellitare al-Jazeera. Stasera è prevista una nuova manifestazione a Tel Aviv.

Katz condanna l’aggressione dei coloni contro l’Idf in Cisgiordania

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha condannato l’aggressione compiuta da decine di coloni contro soldati dell’Idf nei pressi del villaggio di Kafr Malik, in Cisgiordania. L’episodio è avvenuto nella notte, a pochi giorni da un attacco contro civili nella stessa zona. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Times of Israel. «Chiedo alle forze dell’ordine di individuare immediatamente i responsabili e assicurarli alla giustizia, come avviene ovunque», ha dichiarato Katz, lanciando un appello a rabbini e leader dei coloni affinché «condannino e prendano le distanze» da simili episodi. Il ministro ha ribadito che «lo Stato di Israele non tollererà violenze né attacchi contro i propri soldati, impegnati a proteggere i coloni dal terrorismo palestinese». In passato Katz ha negato che la violenza dei coloni contro i palestinesi possa essere definita terrorismo, e ha interrotto la pratica della detenzione amministrativa per gli estremisti israeliani, mantenendola però per i palestinesi.