Trump: «Cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana». Poi riapre al dialogo con Teheran: «L’Iran mi vuole incontrare»

Donald Trump è tornato protagonista sulla scena internazionale con una raffica di dichiarazioni rilasciate dallo Studio Ovale, toccando dossier caldi come Gaza, Iran e i rapporti economici con l’Unione Europea e il Canada. Parlando del conflitto in Medio Oriente, l’ex presidente ha affermato che un cessate il fuoco a Gaza è «vicino» e potrebbe essere raggiunto «entro la prossima settimana». «Stiamo lavorando duramente e siamo molto vicini a un’intesa», ha dichiarato, senza fornire ulteriori dettagli. Nel corso dello stesso incontro con la stampa, Trump ha aggiunto che l’Iran avrebbe espresso l’intenzione di incontrarlo a breve. «L’Iran vuole incontrare, e lo faremo presto», ha detto, lasciando intendere una possibile riapertura del dialogo con Teheran, in un momento di forti tensioni nella regione.

Trump attacca Europa e Canada sui dazi

Il presidente americano ha poi rivolto pesanti critiche nei confronti dell’Unione Europea e del Canada in tema di commercio internazionale. «Con la digital tax l’Ue non ne uscirà bene, e lo stesso vale per il Canada», ha affermato, accusando il governo di Ottawa di aver agito «in modo stupido». Trump ha rincarato la dose, definendo l’Unione Europea «molto cattiva» nei confronti degli Stati Uniti: «Hanno imposto molte tasse ingiuste contro le nostre aziende. L’Ue è stata creata per danneggiare gli Stati Uniti. Ma impareranno presto a non trattarci così».