«Noi minaccia per la Nato? Sciocchezze»: Putin critica il riarmo dell’Ue e apre ai negoziati. Poi la sviolinata a Trump: «Coraggioso, grande rispetto»

Putin torna a parlare del conflitto in Ucraina in conferenza stampa a Minsk, sostenendo che i memoranda preparati da Mosca e Kiev sono «ai poli opposti», ma si sta lavorando a una terza tornata di trattative

Sono «sciocchezze» le affermazioni di chi parla di una minaccia russa alla Nato per motivare l’aumento delle spese militari dei Paesi membri dell’Alleanza. A parlare è il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a Minsk, in cui ha anche aggiunto che Mosca sta calcolando le sue spese militari prendendo in considerazione solo quello che è necessario per «completare l’operazione militare speciale» in Ucraina. «Questo è ciò che teniamo in considerazione, non piani aggressivi contro Paesi europei e Nato. Noi pianifichiamo di ridurre la spesa, mentre loro di aumentarla», ha detto ancora Putin, accusando l’Occidente di spendere «il 5% del Pil in acquisti dagli Stati Uniti e nel sostegno al complesso militare industriale di questi». Contrariamente a quanto fa Mosca che spende denaro «nel sostegno al proprio complesso militare-industriale».

Il riarmo dell’Occidente secondo Putin

«Vedono la pagliuzza nell’occhio altrui, ma non vogliono vedere la trave nel proprio. Sullo sfondo di questa retorica sulla presunta aggressività immaginaria della Russia, stanno iniziando a parlare della necessità di armarsi», ha detto ancora Putin. «I militari vogliono aumentare le spese, che le aumentino pure, ma questo dimostra la loro aggressività», ha detto.

Le negoziazioni tra Mosca e Kiev

Intanto, i memoranda preparati da Mosca e Kiev per porre fine al conflitto in Ucraina sono «ai poli opposti», fa sapere il presidente russo, aggiungendo tuttavia che proprio «per questo è necessario negoziare» per cercare di trovare punti d’incontro. Putin ha aggiunto che i capi delle delegazioni russa e ucraina che hanno partecipato a due tornate di trattative a Istanbul «sono in costante contatto al telefono» e attualmente stanno discutendo su quando si potrà svolgere una terza tornata, in cui dovranno essere discussi i memoranda presentati da ciascuna delle parti per una soluzione pacifica del conflitto.

Il contributo di Donald Trump

Anche Donald Trump sta «cercando sinceramente di arrivare alla pace in Ucraina», ha detto ancora Putin, che ha aggiunto anche di avere un «profondo rispetto» per il presidente americano, che ha definito «una persona molto coraggiosa». Il presidente russo ha fatto poi sapere che la Russia è pronta a consegnare all’Ucraina i corpi di altri 3.000 soldati di Kiev uccisi nel conflitto, oltre ai 6.000 già consegnati.