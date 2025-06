Putin si schiera con l’Iran: «Ha diritto all’uso pacifico del nucleare». E sull’Ucraina: «Eliminare gli elementi nazisti a Kiev»

Il presidente russo: «L'Aiea non ha prove per dire che Teheran sta costruendo una bomba atomica»

L’Iran ha tutto il diritto di «perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici». Parola di Vladimir Putin, che in un’intervista a Sky News Arabia difende il regime di Teheran e condanna la guerra mossa da Israele. Il presidente russo si spinge anche oltre, assicurando che il suo Paese è pronto a fornire «l’assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell’energia nucleare pacifica, proprio come ha fatto negli anni precedenti».

La fatwa dell’Iran che proibisce le armi nucleari

Pur difendendo il «diritto» di Teheran di sviluppare un programma nucleare, Putin ricorda come la stessa Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) abbia ammesso di non avere a disposizione dati che provino i tentativi della repubblica islamica di sviluppare armi nucleari. «L’Iran ha dichiarato ripetutamente di non cercare di sviluppare armi nucleari. E l’Aiea non ha prove o segnali che indichino lo sviluppo di armi nucleari», ha detto Putin nell’intervista a Sky News Arabia. Il presidente russo fa notare poi come l’Iran abbia adottato una fatwa, ossia una sorta di opinione o interpretazione della legge islamica, «che proibisce il possesso di armi nucleari».

«Eliminare gli elementi nazisti in Ucraina»

Nell’intervista c’è spazio però anche per parlare della guerra in Ucraina, dove i negoziati di pace sembrano procedere a rilento. Putin è tornato su uno dei punti centrali della sua propaganda, dicendo che «è essenziale eliminare il carattere nazista dell’Ucraina e gli elementi nazisti all’interno della leadership ucraina». Il presidente russo continua ad accusare il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, di portare avanti la guerra contro Mosca solo per l’interesse del blocco occidentale e a Sky News aggiunge: «Spero che la leadership ucraina persegua gli interessi nazionali del Paese, piuttosto che gli interessi di terze parti che agiscono contro la Russia».

Foto copertina: EPA/Anatoly Maltsev | Il presidente russo Vladimir Putin