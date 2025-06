Guerra Iran-Israele, telefonata Putin-Xi Jinping: «Tel Aviv cessi subito le ostilità. Trump? Non sta calmando la situazione»

In un colloquio telefonico, i due presidenti hanno condannato gli attacchi di Israele e ha fornito un dettagliato programma per raggiungere la fine del conflitto. Fissata la data per un nuovo bilaterale

Una frecciata agli Stati Uniti, uno sguardo – per certi versi paradossale – al conflitto in concorso tra Israele e Iran: la telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo cinese Xi Jinping è stata occasione per rinnovare il «partenariato strategico» e condannare duramente le decisioni di Tel Aviv e di Washington. «Tutte le parti in conflitto, in particolare Israele, devono cessare le ostilità il prima possibile», ha sostenuto con fermezza il leader di Pechino. Il capo del Cremlino ha poi rincarato la dose: «La risoluzione della situazione attuale non può essere raggiunta con la forza, ma esclusivamente con metodi politici e diplomatici». E sul ruolo centrale che sta già giocando Donald Trump in Medio Oriente, e che potrebbe lievitare esponenzialmente in caso di intervento militare, affermano: «Aiuto militare all’Iran? Non lo stanno chiedendo. Le grandi potenze dovrebbero impegnarsi a calmare la situazione, non a fare il contrario».

La condanna di Israele: «Viola il diritto internazionale»

«Israele sta violando la Carta delle Nazioni Unite e altre norme di diritto internazionale», su questo punto – come su tanti altri – Cina e Russia sono concordi. E che per Pechino e Mosca la risoluzione del conflitto in Medio Oriente sia «l’assoluta priorità» hanno provato a dimostrarlo elaborando un preciso programma di quattro punti per raggiungere la fine della guerra. In particolare: promuovere un cessate il fuoco, garantire la sicurezza dei civili, tornare al dialogo come via d’uscita fondamentale e attivare gli sforzi della comunità internazionale per la pace.

Putin e Xi, nuovo bilaterale il 2 settembre

Durante il colloquio telefonico tra i due è stato fissata per il 2 settembre la data per un nuovo bilaterale di persona tra i due presidenti. Vladimir Putin, ha fatto sapere il Cremlino, sarà in Cina dal 31 agosto al 3 settembre per partecipare ad un vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e agli eventi commemorativi per l’80esimo anniversario della vittoria sul Giappone e la fine della Seconda guerra mondiale. Anniversari che ricordano da vicino l’ultima occasione in cui Putin e Xi Jinping si sono incontrati, durante l’80esimo anniversario della vittoria russa sul nazifascismo in maggio.