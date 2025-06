Iran sotto attacco, Khamenei risponde a Trump: «Non ci arrenderemo mai». Raid israeliani su siti nucleari e università di Teheran

Il messaggio della Guida Suprema iraniana alla tv di Stato. Raid dell’Idf su centrali per la produzione di centrifughe di uranio. Teheran risponde con missili supersonici

L’Iran si opporrà fermamente a qualsiasi guerra o pace imposta e non si arrenderà. Lo ha detto la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, durante un discorso alla nazione trasmesso dalla tv di Stato. «La nazione iraniana resisterà fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta. Questa nazione non si arrenderà a nessuno di fronte a un’imposizione», ha affermato come riporta l’agenzia Isna. «Gli americani dovrebbero sapere che la nazione iraniana non si arrenderà e che qualsiasi intervento militare da parte loro causerà senza dubbio danni irreparabili».

Gli attacchi ai siti nucleari

Continua il lancio di missili incrociato tra Israele e Iran, nel sesto giorno di guerra. «L’Aiea ha informazioni secondo cui due impianti di produzione di centrifughe in Iran, l’officina Tesa di Karaj e il Centro di Ricerca di Teheran, sono stati colpiti. Entrambi i siti erano precedentemente sottoposti a monitoraggio e verifica da parte dell’Aiea nell’ambito del Jcpoa», scrive l’agenzia Onu su X. «Nel sito di Teheran, è stato colpito un edificio dove venivano prodotti e testati rotori per centrifughe avanzate. A Karaj, sono stati distrutti due edifici dove venivano prodotti diversi componenti per centrifughe».

Missili contro l’università di Teheran

Non solo siti nucleari, obiettivo dei raid israeliani è stata anche un’università di Teheran. Sono i media britannici a riportarlo, precisando che si tratta della Imam Hossein, un ateneo che si ritiene finanziato dal corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica, i cosiddetti pasdaran, alla periferia est della capitale iraniana. L’Iran intanto cerca di difendersi: la difesa aerea, secondo quanto annunciato dal prefetto di Varamin, ha colpito e abbattuto un caccia F-35 israeliano nella zona di Javadabad, nei pressi di Varamin, località a circa 80 km a sud est di Teheran. E a sua volta sferra attacchi con droni e missili supersonici. L’aeronautica militare israeliana ha infatti reso noto di aver abbattuto sette droni lanciati dall’Iran verso Israele. Le sirene hanno suonato sulle alture del Golan, ma l’Idf afferma che tutti i velivoli senza pilota sono stati abbattuti prima di entrare nello spazio aereo israeliano. Da mezzanotte Teheran ha lanciato verso Israele oltre una dozzina di droni.

Il cyberattacco al più grande exchange di criptovalute in Iran

Ma la guerra si svolge su più fronti: il gruppo di hacker filo-israeliano The Predatory Sparrow ha annunciato un nuovo attacco informatico contro il più grande exchange di criptovalute dell’Iran, dopo il cyberattacco di ieri alla principale banca della repubblica islamica. L’exchange Nobitex è stato attaccato, riferisce il gruppo. The Predatory Sparrow ha minacciato di divulgare tutte le informazioni interne della Borsa entro 24 ore, accusando Novitec di finanziare il terrorismo iraniano e di aggirare così le sanzioni internazionali.

La risposta di Khamenei a Trump

L’ayatollah Khamenei, in un post su X ha annunciato che «la battaglia ha inizio» e che il suo Paese non mostrerà «alcuna pietà» nei confronti dei leader israeliani. «Daremo una risposta forte al regime terrorista sionista», ha scritto. Il messaggio arrivo poche ore dopo che Donald Trump ha chiesto a Teheran una «resa incondizionata». Secondo il Wsj, tuttavia, il presidente non avrebbe ancora deciso se gli Usa si uniranno a Israele per attaccare i programmi nucleari e militari iraniani. Questa è stata una delle diverse opzioni discusse nella riunione con il Consiglio di sicurezza nazionale, ma il tycoon spera ancora che la minaccia di un’azione militare statunitense porti l’Iran ad accettare le richieste americane nei colloqui sul nucleare.