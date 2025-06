Israele, missile su un ospedale di Beer Sheva: «Khamenei codardo». L’Idf attacca il reattore di Arak: «Pericolo nucleare»

Teheran attacca Tel Aviv, almeno 60 feriti. L'indignazione da Netanyahu: «Pagheranno caro»

La pioggia di proiettili su Israele, in risposta ai pesanti raid aerei in Iran e sul reattore di Arak, non si è interrotta nemmeno nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno. A finire nel mirino di uno dei 30 missili lanciati dai Pasdaran è stato il grande ospedale Soroka di Beer Sheva, che la Repubblica islamica nei comunicati ufficiali ha definito «struttura militare». Vetri rotti e fumo nero sono una costante nelle prime immagini diffuse online, i soccorsi israeliani parlano di almeno 60 feriti di cui 6 in gravi condizioni. Durissimo l’attacco del ministro della Difesa, Israel Katz, che ha definito l’Ayatollah Ali Khamenei «un codardo dittatore che si nasconde nelle profondità del bunker fortificato e spara colpi contro ospedali ed edifici residenziali in Israele». Il ministro dell’Istruzione, Yoav Kish, ha pubblicato sui social la presunta foto di un cortile d’asilo colpito da un altro proiettile balistico: «Il sistema educativo tornerà all’apprendimento quando la situazione sarà sicura e lo consentirà», ha scritto.

Il missile sull’ospedale «usato come struttura militare», Tel Aviv: «Khamenei pagherà»

«Abbiamo colpito il sito di Soroka, che veniva usato segretamente come struttura militare per incontri di alto livello dei leader dell’occupazione. Sotto di esso erano immagazzinate grandi quantità di armi», questa la dichiarazione ufficiale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Una dichiarazione ufficiale che fuga ogni dubbio, dopo che inizialmente fonti interne all’Iran e riprese da Al Jazeera avevano descritto come obiettivo del missile balistico «i quartier generali dell’esercito e dell’intelligence israeliana, situati al Gav-Yam Technology Park», poco distante dall’ospedale di Beer Sheva. Secondo quanto riporta il Guardian, l’ospedale – con oltre mille posti letto e che è punto di riferimento per oltre un milione di persone – è stato completamente chiuso ed evacuato per il rischio concreto di crolli, eccetto per i malati e i feriti in pericolo di vita. «Un crimine di guerra della più grave specie», ha sentenziato il ministro della Difesa israeliano. «E Khamenei sarà ritenuto responsabile per i suoi crimini».

L’attacco israeliano sul reattore di Arak e la paura del plutonio per il nucleare

In tutta risposta, secondo quanto ha scritto il ministro Katz sui social media, Tel Aviv avrebbe già dato l’ordine all’Idf di «attaccare l’Iran con ancora maggiore intensità» puntando il mirino su «obiettivi strategici e governativi a Teheran per eliminare le minacce e destabilizzare il regime degli Ayatollah». Una ulteriore escalation dopo che, come preannunciato dalla richiesta di evacuazione, l’aviazione israeliana ha colpito il reattore ad acqua pesante di Arak. L’acqua pesante è uno degli ingredienti fondamentali per raffreddare i reattori nucleari e, al contempo, permette la produzione di plutonio ad alto rendimento, una validissima alternativa all’uranio arricchito nella costruzione di armi atomiche. Nel 2015, come scrive il Guardian, Teheran aveva promesso di riprogettare l’intero impianto per farlo diventare a basso potenziale di produzione di plutonio. In realtà aveva semplicemente spento il reattore, oggi colpito, lasciandosi aperta la possibilità di riattivarlo in futuro. Nella notte sono stati colpiti, secondo l’Idf, anche siti di stoccaggio missilistico, radar e batterie di difesa aerea.