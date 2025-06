Iran-Israele, missili nella notte. La lite tra Trump e Gabbard: «Teheran può avere l’atomica in pochi mesi»

Intercettati da Iron Dome i lanci degli ayatollah. Intanto il presidente Usa smentisce il suo capo dell'intelligence

L’ultimo attacco dell’Iran a Israele è terminato senza impatti di missili. Lo hanno segnalato i servizi di soccorso di Tel Aviv, mentre lancia una nuova offensiva sui siti di stoccaggio di Teheran. In compenso un incendio si è sviluppato sul tetto di un condominio di quattro piani nel Dan Bloc, nel centro di Israele, apparentemente causato da una scheggia colpita in seguito a un’intercettazione. Nella notte però si è riaperto il fronte Usa. Perché la direttrice dell’intelligence Tulsi Gabbard ha fatto intanto dietrofront sull’Iran e il nucleare. L’agenzia aveva detto che l’atomica iraniana era lontana. Ora cambia idea: «L’America ha informazioni di intelligence che l’Iran è al punto di poter produrre un’arma nucleare entro poche settimane o mesi, se decide di finalizzare l’assemblaggio. Il presidente è stato chiaro che non può accadere. E sono d’accordo».

I bombardamenti

Nella notte Iran e Israele si sono scambiati lanci di missili. Poco dopo le 2.30 del mattino in Israele l’Idf ha lanciato l’allarme per un bombardamento in arrivo. Le sirene antiaeree si sono attivate in alcune parti del centro del paese, tra cui Tel Aviv, ma anche nella Cisgiordania occupata. Le intercettazioni erano visibili nel cielo sopra Tel Aviv, con esplosioni che echeggiavano nell’area metropolitana mentre i sistemi di difesa aerea israeliani rispondevano. Contemporaneamente Tel Aviv ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro i siti di stoccaggio e lancio di missili in Iran, ha dichiarato l’esercito israeliano. Le sirene hanno suonato anche nel sud di Israele, ha affermato il Magen David Adom, il servizio di emergenza nazionale israeliano.

I missili balistici

Un funzionario militare israeliano ha affermato che l’Iran ha lanciato cinque missili balistici e che non ci sono indicazioni immediate di impatti. Nessuna segnalazione di vittime. Il servizio di emergenza ha diffuso immagini che mostrano un incendio sul tetto di un edificio residenziale a più piani nel centro di Israele. I media locali hanno riferito che l’incendio è stato causato dai detriti di un missile intercettato. Gli attacchi aerei dell’Idf hanno ucciso 639 persone in Iran, secondo la Human Rights Activists News Agency, un’organizzazione per i diritti umani con sede negli Stati Uniti che monitora l’Iran. Tra le vittime ci sono i vertici militari e scienziati nucleari. In Israele, 24 civili sono stati uccisi in attacchi missilistici iraniani, secondo le autorità.

Trump e Gabbard

Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato venerdì che il suo direttore dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard sbagliava nel sostenere che non ci fossero prove che l’Iran stesse costruendo un’arma nucleare. Trump ha contestato le valutazioni dell’intelligence trasmesse all’inizio di quest’anno secondo cui Teheran non stava costruendo un’arma nucleare, durante un colloquio con i giornalisti in un aeroporto di Morristown, nel New Jersey. «Si sbaglia», ha detto Trump. A marzo Gabbard ha testimoniato al Congresso che la comunità dell’intelligence statunitense continuava a credere che Teheran non stesse costruendo un’arma nucleare. Subito dopo le critiche di Trump, Gabbard ha cambiato idea.

Il dietrofront

In un post sulla piattaforma social X ha scritto: «L’America ha ricevuto informazioni di intelligence secondo cui l’Iran è in grado di produrre un’arma nucleare entro poche settimane o mesi, se decide di finalizzare l’assemblaggio. Il presidente Trump è stato chiaro che ciò non può accadere, e sono d’accordo». Gabbard ha sostenuto che i media hanno estrapolato la sua testimonianza di marzo fuori contest. La Casa Bianca ha affermato che Trump valuterà il coinvolgimento nel conflitto Iran-Israele nelle prossime due settimane. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha giustificato una settimana di attacchi aerei contro obiettivi nucleari e militari iraniani affermando che Teheran era sul punto di dotarsi di una testata. L’Iran nega di aver sviluppato armi nucleari, affermando che il suo programma di arricchimento dell’uranio è solo per scopi pacifici.