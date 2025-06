Israele-Iran, a Ginevra l’Europa prova a rilanciare il negoziato. Macron: «Presenteremo un’offerta completa sul nucleare»

Oggi il vertice tra Regno Unito, Germania, Francia e Iran: ci sarà anche Kaja Kallas. Il presidente francese: «Israele non colpisca civili e strutture energetiche»

Da sette giorni in Iran parlano solo i missili, ora l’Europa prova la via del negoziato. Al centro delle trattative di Ginevra, in Svizzera – a cui partecipano i ministri degli Esteri di Regno Unito, Germania, Francia e Iran oltre che l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Kaja Kallas – c’è la questione nucleare. L’obiettivo di oggi, ha anticipato il presidente francese Emmanuel Macron, è presentare a Teheran «un’offerta completa, diplomatica e tecnica». Che quindi abbracci al suo interno varie questioni, dalle attività nucleari ai lanci di missili balistici fino al finanziamento di gruppi terroristici come Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e gli Houthi in Yemen.

Macron a Netanyahu: «Basta bombe su civili e strutture energetiche»

Per sedersi al tavolo, e per avere una speranza che sia un dialogo proficuo, è però necessario uno sforzo di de-escalation in Medio Oriente. «Nulla giustifica le bombe sulle infrastrutture energetiche e civili», ha detto ancora Macron parlando con la stampa durante il 55esimo Salone internazionale dell’aeronuatica a Le Bourget, appena fuori Parigi. «Israele deve porre fine ai raid sugli edifici civili, bisogna assolutamente dare priorità al ritorno al negoziato».

Abbas Araghchi al Consiglio dei diritti umani dell’Onu

Seduto al tavolo, per conto della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, c’è il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Il confronto con gli omologhi di Parigi, Berlino e Londra per lui avviene dopo che Araghchi ha parlato alle 13 al Consiglio dei diritti umani dell’Onu. Poco prima del suo intervento, ha parlato con la stampa l’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Daniel Meron.