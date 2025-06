Papa Leone XIV, al Tg1 l’appello ai leader mondiali: «Basta armi, uniamoci per la pace» – Il video

La prima intervista del nuovo Pontefice: «Preoccupato per quanto accade in Medio Oriente, ma non solo. Muoiono troppi innocenti»

Cercare la pace ed evitare a tutti i costi l’uso delle armi. È l’appello che Papa Leone XIV rivolge ai leader mondiali mentre in Medio Oriente infuria la guerra tra Israele e Iran e Donald Trump medita di schierarvi anche gli Usa. Il Pontefice interviene per sollecitare ogni sforzo diplomatico, su questo come su tutti gli altri conflitti in corso, nella sua prima intervista, rilasciata al Tg1. «È veramente preoccupante, giorno e notte cerco di seguire quello che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medio Oriente oggi, ma non è soltanto lì. Come ho detto ieri nell’udienza vorrei rinnovare questo appello per la pace, a cercare a tutti i costi di evitare l’uso delle armi», scandisce Papa Leone (in italiano) al microfono di Ignazio Ingrao. «Cerchiamo attraverso gli strumenti diplomatici il dialogo, mettiamoci insieme per cercare soluzioni, ci sono tanti innocenti che stanno morendo e bisogna promuovere la pace».