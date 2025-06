Sergio Mattarella in Vaticano, il confronto con Papa Leone e Parolin su Ucraina e Gaza

La visita del capo dello Stato al nuovo Pontefice: «Buone relazioni tra Italia e Santa Sede»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita oggi in Vaticano al nuovo Papa, Leone XIV. 40 minuti di faccia a faccia, cui ha fatto seguito l’incontro col segretario di Stato Pietro Parolin, accompagnato da Monsignor Mirosław Wachowski, sottosegretario per i rapporti con gli Stati. Durante i «cordiali colloqui», fa sapere in una nota la Santa Sede, «è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali» in essere con l’Italia e ci si è soffermati «su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente». Al centro dei colloqui anche

«alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese», fa sapere ancora il Vaticano.