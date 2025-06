Il Giro d’Italia in Vaticano, Papa Leone ai ciclisti: «Oltre al corpo curate mente e spirito». Al Circo Massimo il trionfo di Simon Yates – I video

Il Pontefice ha accolto i corridori prima dell'ultima tappa della competizione. Folla di tifosi nonostante l'afa alla Porta del Perugino

Ultima giornata decisamente atipica per il Giro d’Italia, edizione n° 108. Prima di dare il via all’ultima tappa della corsa, con la passerella conclusiva a Roma, i corridori sono stati accolti in Vaticano. A dare loro il benvenuto è stato lo stesso nuovo Pontefice, noto appassionato di sport. «Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, tanto si ama il Giro d’Italia non solo in Italia. Il ciclismo è tanto importante come lo sport in generale», ha detto sorridente ai ciclisti Papa Leone XIV. «Vi ringrazio per tutto quello che fate e spero che come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia sempre benedetto e siate sempre attenti a tutto l’essere umano: corpo, mente, cuore e spirito», ha richiamato prima di dare la sua benedizione ai protagonisti della corsa.

La passerella finale al Circo Massimo e il trionfo di Simon Yates

Terminato l’incontro nei Giardini della Santa Sede, la carovana di ciclisti è uscita dal Vaticano attraverso la Porta del Perugino, da dove è avvenuta la partenza ufficiale dell’ultima tappa. Tifosi, semplici curiosi e pellegrini si sono assiepati sfidando pure il caldo record per assistere al passaggio dei corridori, che hanno ricambiato salutando la folla. Tra i più acclamati alla partenza Simon Yates, che dopo l’impresa di ieri sul Colle delle Finestre oggi trionferà in maglia rosa, ma anche Carapaz, Bernal e gli italiani Caruso, Pellizzari e Tiberi. L’ultima passerella della corsa n° 108 porterà i ciclisti a sfilare all’ombra del Colosseo e poi all’arrivo al Circo Massimo.