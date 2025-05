Papa Leone XIV in “stile baseball”, il regalo del fedele e la presa al volo che sorprende tutta piazza San Pietro – I video

Mentre salutava la folla dall'alto della sua papamobile, il pontefice ha afferrato al volo un peluche lanciato da un fedele. Il video della scena è diventato virale sui social

Una presa al volo degna dei migliori giocatori di baseball, quella che Papa Leone XIV ha sfoggiato mentre salutava la folla in piazza San Pietro a bordo della sua papamobile. Proprio mentre passava di fronte alle transenne posizionate a pochi metri dalla Basilica, infatti, il pontefice americano è stato salutato in modo particolare da un fedele, che gli ha lanciato un piccolo peluche in maglia che ritraeva proprio lo stesso papa Leone. Il video, pubblicato sui social dalla pagina americana Pope Crave, è diventato virale.

La presa al volo del papa e la passione per gli sport

Un po’ sorpreso, ma non preso alla sprovvista, Robert Francis Prevost ha allungato la mano sinistra e acchiappato il bambolotto al volo, pur con la macchina in movimento. Si è poi voltato all’indietro e ha sorriso al fedele, sollevando lievemente in alto il peluche in segno di ringraziamento. Una abilità che non sorprende, data la sua grande passione per gli sport americani. Qualche settimane fa era anche emerso sui social media un video in cui proprio Papa Leone XIV veniva pizzicato dalle telecamere mentre allo stadio si godeva i suoi Chicago Sox di baseball durante le World Series, le finali del campionato di baseball americano.