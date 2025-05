Papa Leone XIV ripristina la gratifica sospesa da Bergoglio: 500 euro ai dipendenti del Vaticano

Il contributo per l'elezione del nuovo Pontefice affonda le radici nella storia dei Papi romani. Domani, sabato 24 maggio, è attesa la prima udienza ufficiale con gli impiegati vaticani

Papa Leone XIV ha deciso di ripristinare la tradizionale gratifica ai dipendenti del Vaticano in occasione dell’elezione di un nuovo Pontefice. Si tratta di un contributo straordinario di 500 euro, distribuito oggi – venerdì 23 maggio – a tutto il personale, come appreso da fonti vicine all’Ansa. La consuetudine, che affonda le radici nella storia dei Papi romani, era stata sospesa durante il pontificato di Bergoglio. Domani, intanto, è attesa la prima udienza ufficiale del nuovo Papa con i dipendenti vaticani: un’occasione per incontrare da vicino coloro che ogni giorno lavorano al servizio della Santa Sede. Mentre domenica Leone XIV visiterà la Basilica di San Giovanni in Laterano, la Basilica di Santa Maria Maggiore e percorrerà ai piedi la scalinata del Campidoglio.

Quanti sono i dipendenti del Vaticano?

In Vaticano prestano servizio circa 5.000 lavoratori: di questi, circa 2.000 operano all’interno della Curia Romana, ovvero nell’apparato di governo della Chiesa cattolica, mentre i restanti sono dipendenti dello Stato della Città del Vaticano, impegnati in vari ambiti amministrativi, tecnici e operativi.

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI