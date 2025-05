Meloni sente papa Leone XIV: «È disponibile a ospitare i colloqui tra Russia e Ucraina»

Dal Vaticano arriva la conferma della disponibilità a ospitare possibili negoziati diretti tra Mosca e Kiev. La telefonata dopo il colloquio tra la premier italiana e Donald Trump, con gli altri leader europei

Papa Leone XIV ha ribadito la disponibilità del Vaticano a ospitare un vertice tra la Russia e l’Ucraina in Vaticano. Il pontefice lo ha confermato in un colloquio telefonico con Giorgia Meloni. La premier ha sentito il Papa questa sera, dopo che le nelle ultime ore si è sviluppato un dibattito sulla possibilità di organizzare il summit tra Mosca e Kiev in Vaticano. Uno scenario che aveva incassato anche il sostegno del presidente americano Donald Trump.

La telefonata con papa Leone XIV

Proprio una nota di palazzo Chigi riporta che ieri c’era stata la telefonata tra il presidente americano e altri leader europei, tra cui Meloni. In quell’occasione «è stato chiesto al presidente del Consiglio italiano di verificare la disponibilità ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui tra le parti». Nella telefonata con il pontefice, Meloni «ha espresso profonda gratitudine per l’apertura di papa Leone XIV e per il suo incessante impegno a favore della pace».

I contatti con i leader Ue e Zelensky

In giornata, Meloni aveva già avuto una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con lui in collegamento c’erano anche il presidente francese Emmanuel Macron, il finlandese Alexander Stubb, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. «È stato concordato di mantenere uno stretto coordinamento tra i partner – spiega una nota di palazzo chigi – in vista di un nuovo round di negoziati finalizzato a un cessate il fuoco e a un accordo di pace in Ucraina».