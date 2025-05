Zelensky e la nuova telefonata con Giorgia Meloni: «Idee interessanti»

Il colloquio telefonico rivelato dal presidente ucraino: «Serve un cessate il fuoco per salvare vite»

E’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a dare la notizia, stavolta, senza che arrivi analoga comunicazione da palazzo Chigi. In giornata c’è stata una nuova telefonata con Giorgia Meloni, che risulta però sempre febbricitante: «Ho avuto una buona conversazione con Giorgia Meloni. Come sempre, idee interessanti. Abbiamo discusso dei colloqui di ieri con il Presidente Trump e i leader europei. Stiamo coordinando le nostre posizioni. L’Italia sostiene tutti gli sforzi volti a raggiungere una pace autentica. Abbiamo concordato di rimanere in contatto sui prossimi passi, scrive il leader ucraino». Per poi aggiungere, sempre su X: «Abbiamo anche discusso possibili piattaforme per i colloqui con i russi. Serve un cessate il fuoco per salvare vite. È necessaria una diplomazia onesta. L’Ucraina è pronta ed è essenziale garantire che la Russia sia pronta a porre fine davvero alla guerra».

Le precedenti telefonate

Nei giorni scorsi la diplomazia attorno alla questione ucraina è corsa praticamente tutta sul telefono. Prima le telefonate dei Volenterosi con Trump mentre i colloqui di Istanbul partivano per frenare subito (anche se un principio di trattativa è comunque avviata) poi il colloquio telefonico tra Trump e Putin, anticipato e seguito da una telefonata con gli europei, nel secondo caso anche con Zelensky e con la partecipazione di Meloni, in entrambe le circostanze ma non venerdì. L’ipotesi più forte, a questo punto, sembra essere un nuovo giro di colloqui, questa volta ospitati dal Vaticano, con l’Italia a fare da supporter logistico.