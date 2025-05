Trump-Putin, una telefonata per la pace in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti pronto al colloquio con il leader russo dopo il fallimento di Istanbul. Europa e Kiev spingono per le sanzioni

Una telefonata per la pace in Ucraina. Donald Trump e Vladimir Putin dovrebbero sentirsi oggi, lunedì 19 maggio, per «porre fine allo spargimento di sangue» tra Mosca e Kiev. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti dopo che i primi colloqui di pace tra ucraini e russi dal 2022 svoltisi in Turchia non hanno ottenuto il cessate il fuoco. Il presidente ha scritto su Truth Social che vuole «porre fine al bagno di sangue». Mentre domenica a Roma il vicepresidente JD Vance ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le sanzioni

L’agenzia France Presse scrive che secondo un alto funzionario ucraino i due leader hanno discusso «della situazione in prima linea, dei preparativi per il colloquio di lunedì (tra Trump e Putin), della possibilità di sanzioni contro la Russia in assenza di risultati e di un cessate il fuoco». L’incontro in Vaticano è stato il primo tra i due dopo il loro alterco filmato nello Studio Ovale a fine febbraio, che ha segnato un cambiamento nel tono della Casa Bianca nei confronti dell’Ucraina. Sul terreno, gli attacchi russi contro l’Ucraina continuarono intensamente. Sabato un drone russo ha colpito un minibus nella regione settentrionale di Sumy, uccidendo almeno nove persone, mentre domenica un attacco nella regione di Kiev ha ucciso una donna, secondo le autorità ucraine.

I colloqui

Grazie al vantaggio in prima linea rispetto alle truppe ucraine, meno numerose, l’esercito russo ha rivendicato domenica la cattura di una nuova città, Bagatyr, nella regione di Donetsk (est). Alla vigilia della chiamata tra i signori Trump e Putin, insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia, hanno parlato telefonicamente con il presidente degli Stati Uniti domenica. «Hanno discusso della situazione in Ucraina e del costo catastrofico della guerra per entrambe le parti», ha affermato un portavoce dell’ufficio di Keir Starmer. «Tocca al presidente Putin dimostrare domani di volere davvero la pace e accettare il cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni proposto dal presidente Trump, sostenuto dall’Ucraina e dall’Europa», ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron su X.

La prossima settimana

La prossima settimana sarà «cruciale», ha affermato da Roma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Il presidente è determinato a ottenere risultati» sull’Ucraina, ha affermato l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, prima di avvertire: «Se non ci riesce lui, allora non ci riuscirà nessuno». «La pressione sulla Russia deve continuare finché non sarà pronta a porre fine alla guerra», ha insistito Zelensky sui social media. Da parte sua, Vladimir Putin ha insistito domenica di voler «eliminare le cause» del conflitto e «garantire la sicurezza dello Stato russo». Da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump, che ha intenzione di informare il presidente ucraino e diversi leader degli stati membri della NATO dopo la sua telefonata con Putin, ha chiesto a Mosca e Kiev di cessare i combattimenti. In questa fase, tuttavia, i suoi sforzi non hanno prodotto grandi progressi nella risoluzione del conflitto.