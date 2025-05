Le condizioni di Mosca per i negoziati di pace: «L’incontro Putin-Zelensky solo dopo un accordo». Drone russo su bus a Sumy: 9 morti

L'apparente apertura del Cremlino a una ripresa dei negoziati di pace, dopo l'ultimo tentativo in Turchia. Intanto proseguono gli attacchi russi contro obiettivi civili in Ucraina

Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky «è possibile», ma solo dopo che Mosca e Kiev avranno raggiunto un accordo. Lo dichiara Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, all’indomani dei primi colloqui di pace diretti tra Russia e Ucraina dall’invasione del 2022. Il vertice di ieri, venerdì 16 maggio, a Istanbul era stato descritto dalla stampa internazionale come l’occasione perfetta per accelerare i negoziati sul cessate il fuoco. Invece, Mosca ha inviato in Turchia una delegazione con funzionari di basso rango e alla fine le due parti hanno raggiunto un accordo ben al di sotto delle aspettative, che si limita esclusivamente a uno scambio di prigionieri. «Ciò che resta da fare è quanto concordato ieri dalle delegazioni. Si tratta, ovviamente, principalmente di scambiare mille prigionieri per mille», ha precisato ancora Peskov.

Zelensky: «Ieri a Istanbul un’occasione persa»

A commentare il vertice di Istanbul è anche lo stesso Zelensky, secondo cui «ieri, come ogni giorno in questa guerra, si è presentata l’occasione per cessare il fuoco», ma il Cremlino si è opposto. «L’Ucraina propone da tempo questa soluzione: un cessate il fuoco completo e incondizionato per salvare vite umane. Alla Russia resta solo la possibilità di continuare a uccidere», scrive su X il presidente ucraino. «Dobbiamo fare pressione sulla Russia affinché fermi le uccisioni. Senza sanzioni più severe, senza una pressione più forte sulla Russia, non cercheranno una vera diplomazia… Ieri a Istanbul tutti hanno visto una delegazione russa debole, impreparata e priva di poteri significativi. Questa situazione deve cambiare», ha aggiunto Zelensky.

L’attacco russo contro un minibus in Ucraina

Nel frattempo, prosegue la guerra sul campo. Questa mattina, un attacco russo contro un minibus che trasportava civili in Ucraina ha causato nove morti e quattro feriti. «Un drone nemico ha colpito un autobus nei pressi di Bilopillia», ha dichiarato l’amministrazione militare della regione di confine di Sumy, pubblicando su Telegram le foto del minibus colpito. L’attacco è avvenuto alle 6:17 (le 5:17 in Italia), mentre il veicolo stava lasciando la città di Bilopillia alla volta di Sumy. «Questo non è solo un altro bombardamento, è un cinico crimine di guerra. L’esercito russo ha nuovamente colpito un obiettivo civile, violando tutte le norme del diritto internazionale e dell’umanità», ha commentato un funzionario del Dipartimento di polizia nazionale ucraina.

Foto copertina: EPA/Polizia ucraina | Il bus colpito da un drone russo a Bilopillia, nella regione ucraina di Sumy, 17 maggio 2025