Zelensky, Starmer, Macron e gli altri “volenterosi” al telefono con Trump da Tirana. E Meloni non c’è

I volenterosi si sono riuniti a margine del vertice della Comunità politica europea. Stavolta la premier non ha partecipato

Un vero e proprio vertice dei volenterosi a margine di quello più ampio della Comunità politica europea, culminato nella scelta di parlare telefonicamente con Donald Trump proprio mentre a Istanbul le delegazioni di Ucraina e Russia stanno concludendo il loro incontro. Alla riunione però, Giorgia Meloni non ha partecipato, confermando la tensione evidentemente non risolta con il formato che si è visto prima a Londra, quindi a Parigi ed infine a Kiev (dove Meloni era intervenuta, sebbene solo telefonicamente).

Chi c’era al vertice

L’incontro a Tirana ha visto riunirsi in sede riservata Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk e Voldymyr Zelensky e a far filtrare l’indiscrezione è stato proprio l’Eliseo. Una riunione subito dopo la plenaria del summit della Comunità Politica Europea, nel corso della quale il gruppo ha deciso di parlare telefonicamente con Donald Trump. E’ possibile che nel corso del colloquio si sia discusso di come si sono svolti i colloqui di Istanbul, anche perché le delegazioni russa e ucraina hanno concluso il vertice parlando di una trattativa che proseguirà.

I rapporti con l’Italia

Proprio in mattinata, a margine del vertice di Tirana, Friedrich Merz aveva tenuto a specificare che le ricostruzioni secondo le quali la Germania non considera l’Italia un partner strategico fossero in realtà false. La tensione con Francia e Gran Bretagna, però, (e forse con la stessa Germania) sembra essere rimasta.