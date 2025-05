A Istanbul il vertice Mosca-Kiev senza leader. Trump: «Incontro con Putin il prima possibile»

Al centro del tavolo negoziale il cessate il fuoco in Ucraina. Intanto, l'Ue discute a Tirana un nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca

Si è concluso dopo circa un’ora l’incontro, presso il palazzo Dolmabahce di Istanbul, tra delegazioni di Stati Uniti, Ucraina e Turchia. Il trilaterale precede i colloqui diretti tra delegazioni di Kiev e Mosca, a cui parteciperanno anche funzionari turchi e americani. Si tratta dei primi colloqui da tre anni a questa parte. All’incontro non ci sarà nessuno dei leader coinvolti, dopo che la vigilia del vertice è stata contrassegnata da scambi di insulti tra Mosca e Kiev. Al loro posto ci sono le delegazioni, di cui fanno parte il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, il segretario di Stato americano Marco Rubio, l’ambasciatore statunitense ad Ankara Tom Barrack e il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina Keith Kellogg. Capo della delegazione russa è Vladimir Medinsky e per la parte ucraina sarebbero presenti il capo dell’amministrazione presidenziale, Andriy Yermak, e i ministri della Difesa e degli Affari Esteri, Rustem Umerov e Andriy Sybiga.

Le parole di Trump e il vertice tra leader europei

Un incontro tra funzionari che, dati gli sviluppi degli ultimi giorni, ha poche speranze di assumere decisioni chiave. Il primo a sfilarsi è stato Putin, a ruota Zelensky, infine Trump, che ha fatto sapere di voler incontrare il leader russo «non appena possibile», dopo che nei giorni scorsi ha detto ai giornalisti che viaggiavano con lui sull’Air Force One che «non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo». Il presidente americano ha poi dichiarato che tornerà a Washington dopo aver concluso il suo tour nei paesi del Golfo. Anche il premier britannico Keir Starmer si è espresso, con un avvertimento: «Putin dovrà pagare il prezzo per il suo rifiuto di fare la pace». Intanto, l’Unione europea discute oggi a Tirana un nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca, con l’approvazione degli Stati Uniti. L’obiettivo comune di Bruxelles e Washington è quello di portare Putin al tavolo negoziale.