Guerra in Ucraina, Kiev incalza Putin: «Se non ci sarà a Istanbul vorrà dire che non vuole mettere fine a questa guerra»

Il Cremlino prende tempo: «Ci stiamo preparando ai colloqui di pace, ma il presidente non ha ancora deciso chi parteciperà»

È a Istanbul che potrebbe decidersi la guerra in corso tra Russia e Ucraina. Giovedì 15 maggio i due Paesi si incontreranno per un negoziato diretto sulla fine del conflitto, a cui parteciperà Volodymyr Zelensky ma forse non Vladimir Putin. La Russia continua a «prepararsi» alle trattative dirette con l’Ucraina, ma annuncerà chi sarà presente a Istanbul solo quando il presidente lo avrà deciso, ha precisato oggi Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino.

Kiev: «L’assenza di Putin sarebbe un segnale definitivo»

A sottolineare l’ambiguità di Mosca è la controparte ucraina. Secondo Andrei Yermak, braccio destro di Zelensky, un’eventuale assenza del presidente russo ai colloqui di giovedì a Istanbul sarebbe il «segnale definitivo» che la Russia «non vuole porre fine a questa guerra, non è disposta a negoziare». Se invece Putin decidesse di volare a Istanbul, Kiev potrebbe rimettere mano a quel divieto, sancito per decreto, di colloqui con il presidente russo. «Dal punto di vista legale, basterà apportare modifiche alla decisione del Consiglio Nazionale e saranno adottate le necessarie norme di regolamentazione giuridica», ha spiegato Mykhailo Podoliak, consigliere di Zelensky.

La Germania in pressing su Mosca

A premere affinché il vertice di Istanbul veda presenti sia Putin che Zelensky è anche la Germania. «L’Ucraina è pronta a trattare senza precondizioni per una tregua e un accordo di pace e ora tocca alla Russia. La Russia non dovrebbe lasciare una sedia vuota», ha incalzato il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul. Ma la presenza della Russia ai colloqui di giovedì non basta per mettere fine al conflitto. Mosca, ha aggiunto Wadephul, «deve presentarsi solo se è davvero interessata alla pace».