Macron e Merz non sono stati sorpresi a nascondere cocaina sul treno in Ucraina

A diffondere la fake news è stato Alex Jones, non la propaganda russa

Una nuova fake news colpisce i leader europei in visita a Kiev, ma questa volta non parte da Mosca. A formularla e diffonderla non è stata la consueta propaganda russa, ma il delinquente e complottista statunitense Alex Jones, noto per le sue teorie infondate e le condanne milionarie ricevute per la diffusione di fake news. Nel mirino ci sono Emmanuel Macron (Francia), Keir Starmer (Regno Unito) e Friedrich Merz (Germania), protagonisti di un viaggio congiunto in Ucraina per ribadire il sostegno occidentale a Kiev. Secondo Jones, durante il tragitto in treno, i tre avrebbero nascosto un sacchetto di cocaina sul tavolo dove stavano per essere scattate alcune foto ufficiali.

Per chi ha fretta

Secondo Alex Jones, Macron avrebbe abilmente nascosto un sacchetto di cocaina dal tavolo dove si sarebbe poi seduto con Starmer e Merz.

Le fotografie, scattate dai fotografi prima del gesto di Macron, mostrano che l’oggetto bianco non era altro che un fazzoletto piegato.

Analisi

Alex Jones afferma su X che Macron avrebbe lasciato visibile un sacchetto bianco di cocaina sul tavolo, prontamente rimosso appena i fotografi si sono avvicinati. Merz, sempre secondo la ricostruzione fantasiosa di Jones, avrebbe nascosto un cucchiaino.

Il riferimento rientra nella narrativa diffusa da ambienti filo-russi che da anni dipingono il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come un cocainomane abituale, cercando ora di estendere lo stigma ai suoi alleati europei.

Nessun sacchetto, basta osservare

Basta osservare le immagini ufficiali diffuse dai fotografi presenti sul treno per smontare la teoria.

Il presunto sacchetto di cocaina è in realtà un semplice fazzoletto di carta piegato, visibile anche in altri scatti anteriori al momento incriminato. Nessuna sostanza, nessun gesto sospetto, nessuna prova.

Il cucchiaino citato da Jones? Non si vede. L’oggetto sembra essere piuttosto un qualcosa di simile a un filo spesso di colore giallo. In ogni caso, in assenza della fantomatica cocaina, conta poco che si tratti si un cucchiaino.

Conclusioni

Niente cocaina e nessun gesto sospetto, solo una bufala costruita con l’obiettivo di screditare i tre leader alleati di Kiev. Le immagini parlano da sole e smontano l’ennesima fake news di Alex Jones.