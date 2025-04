Tucker Carlson e le bufale sul sesso di Brigitte Macron

Sia Tucker Carlson che la sua collega Candace Owens non hanno fornito prove per sostenere la teoria del complotto

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) continuano a rilanciare la bufala secondo cui la moglie del Presidente francese, Brigitte Macron, sarebbe in realtà un uomo. Stavolta lo dimostrerebbero le affermazioni di Tucker Carlson. Ma perché?

Per chi ha fretta:

Diverse condivisioni sostengono che Tucker Carlson avrebbe dimostrato come Brigitte Macron sia in realtà un uomo.

Ma l’intervento a chi si fa riferimento è meramente congetturale.

Sia Carlson che la collega che cita, l’opinionista conservatrice Candace Owens sono noti per la produzione dei fake news.

Analisi

Le condivisioni sulle rivelazioni di Carlson riguardo al sesso di Brigitte Macron si presentano con la seguente didascalia:

In questo video, Tucker Carlson conferma il fatto che “Brigitte” Macron, la moglie del presidente francese, sia un UOMO.

La notizia è emersa prima da un giornalista francese e poi da altre personalità.

Si parla di come quest’uomo abbia preso sotto la sua “protezione” il piccolo Macron quando aveva solo 7 anni.

In casa di Brigitte Macron ci sono quadri con soggetti PEDOFILI appesi alle pareti!

Vi sembra normale per la “moglie” di un Presidente?

Gli USA sono il principale importatore di bambini destinati alla schiavitù sessuale. Vengono importati da ONG (ad esempio dal Guatemala) usati come merce asessuale e poi scartati (si pensa uccisi).

Le élite finanziarie (e sappiamo tutti chi siano) proteggono questa rete di pedofilia internazionale perché sono MARCI dentro.

Le bufale di Tucker Carlson su Brigitte Macron

Il conduttore Tucker Carlson, già noto diffusore di fake news, fa tali affermazioni durante un podcast, citando una sua collega, Candace Owens, altrettanto nota per produrre e diffondere notizie false. Ed è tutto qui. Si tratta solo di congetture. Perché dovremmo considerarle una prova? C’è chi ha sostenuto che il Governo francese avesse offerto del denaro a Owens in cambio del suo silenzio sulla moglie del Presidente, ma si tratta solo di altro fango, come ha verificato la collega Anna Rascouët-Paz per Snopes. La fonte di questa vicenda non è neanche la stessa Owens, ma un altro complottista e noto propagandista a sostegno di Vladimir Putin e di Hamas: Jackson Hinkle.

Delle bufale sul sesso di Brigitte Macron avevamo già trattato in precedenti analisi (per es. qui, qui e qui).

Conclusioni

Abbiamo visto che Tucker Carlson ha espresso solo mere congetture riguardo al sesso di Brigitte Macron, senza portare alcuna prova reale, ma limitandosi a citare il lavoro già ampiamente smentito della sua collega, Candace Owens.

