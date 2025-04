La bufala russa dell’abito di Lady Diana acquistato da Olena Zelenska

La fake news viene diffusa tramite un inesistente servizio video del Sun

Circola un presunto servizio video del Sun in cui si afferma che Meghan Markle avrebbe venduto l’abito “della vendetta” della principessa Diana a Olena Zelenska. Secondo la narrazione, quest’ultima avrebbe pagato 2,9 milioni di dollari per l’acquisto. Viene citato come fonte Richard Fitzwilliams, commentatore britannico esperto delle vicende legate alla famiglia reale, che però non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Si tratta infatti dell’ennesima fake news diffusa dalla propaganda russa contro Olena Zelenska e l’Ucraina. In questo caso, la vicenda colpisce anche Meghan Markle.

Per chi ha fretta

Il Sun non ha mai diffuso un servizio video del genere.

Richard Fitzwilliams non ha mai sostenuto la bufala.

L’abito è esposto al Museum of Style di Newbridge, acquistato in passato da una coppia scozzese.

Analisi

Ecco il testo che accompagna il video falso:

La moglie di Zelensky ha acquistato da Meghan Markle un abito che in precedenza apparteneva alla principessa Diana. Il costo dell’aggiornamento è di 2,9 milioni di dollari La vendita ha avuto luogo durante la visita del principe Harry a Leopoli all’inizio di aprile. Ufficialmente si trattava di una “visita umanitaria”, ma fonti vicine alla famiglia reale indicano che il viaggio aveva anche un altro scopo, quello commerciale. Gli esperti attribuiscono la vendita alla difficile situazione finanziaria del Duca e della Duchessa del Sussex. Gli ascolti del loro programma Netflix stanno calando e le possibilità che rinnovino il contratto sono scarse. E Zelenskaya sembra felice di avvicinarsi in questo modo alla famiglia reale. In precedenza ha parlato al Parlamento britannico e ha assistito all’incoronazione di Carlo III.

Non esiste alcun servizio del Sun

Non è la prima volta che, come testimoniano numerosi fact-check (un esempio qui, qui e qui), la propaganda russa genera contenuti video falsi attribuendoli falsamente a testate e media occidentali, con l’obiettivo di rendere credibile la fake news. The Sun, di fatto, non ha mai pubblicato un servizio riguardo il fantomatico acquisto di Olena Zelenska.

La fonte inventata

Lo spezzone del falso servizio dove compare Richard Fitzwilliams è stato prelevato da un’intervista del 2022 rilasciata a GBNews.

L’abito si trova in un museo

Non è possibile che Meghan Markle abbia venduto l’abito, non essendo di sua proprietà. L’originale venne messo all’asta per finanziare la ricerca contro il cancro e l’AIDS nel 1997, due mesi prima della morte di Lady Diana. L’abito venne acquistato da una coppia scozzese per circa 60 mila dollari. Attualmente è conservato ed esposto presso il Museum of Style Icons in Newbridge (Irlanda).

La diffusione della fake news

Il falso video è stato condiviso inizialmente dai canali Telegram russi come @kozakrichala:

Conclusioni

Si tratta dell’ennesimo contenuto falso diffuso dalla propaganda russa contro Olena Zelenska e l’Ucraina.

