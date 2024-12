La bufala dell’hotel di lusso francese acquistato da Zelensky per 88 milioni di euro

La società Monte-Carlo BSM, proprietaria dell'albergo dal 2023, ha smentito la fantomatica vendita

Circola il video di un presunto servizio televisivo in cui si sostiene che Zelensky abbia acquistato un hotel di lusso in Francia per una somma pari a 88 milioni di euro. L’albergo in questione sarebbe il Palace des Neiges, situato nella località sciistica di Courchevel. La clip proviene da un sito internet chiamato Les Echos de la France, creato appositamente per la diffusione di notizie false da parte della propaganda russa.

Per chi ha fretta

La società Monte-Carlo BSM, proprietaria dell’albergo dal 2023, ha smentito la fantomatica vendita.

Il video è stato diffuso da un falso sito di informazione creato a fine novembre 2024 per diffondere la falsa notizia.

La falsa notizia viene supportata da un sito falso dell’hotel, creato sempre a fine novembre 2024 che indica la proprietà a una società posseduta da Zelensky.

Analisi

Il video del presunto servizio televisivo viene condiviso con la seguente sintesi: «Zelensky compra un Hotel in Francia da 88 milioni di € , i nostri soldi in mano ad un debosciato».

La smentita francese

Secondo quanto riportato nella narrazione, la società Heritage Inc avrebbe acquistato l’hotel. Come riportato da AFP Factual, la società apparteneva a Zelensky. Contattata dai colleghi di RTBF, la società proprietaria dell’Hotel, la Monte-Carlo BSM, smentisce la vendita della struttura: «Monte-Carlo SBM ha acquisito il Palace des Neiges Neiges nell’ottobre 2023. Le informazioni diffuse sono fake news. Il Gruppo SBM sta attualmente ristrutturando l’hotel e punta ad aprire per dicembre 2026».

Il falso sito di informazione

La narrazione viene inoltre sostenuta da un articolo del sito in lingua francese chiamato Les Echos de la France.

Il dominio Lesechosdelafrance.fr risulta creato da poco, ossia il 25 novembre 2024 secondo i dati forniti da AfNic. Questo indica che il sito fa parte della rete della propaganda russa (ne parliamo qui).

Il secondo sito falso

L’articolo riporta come “prova” dell’acquisto il link a un falso sito dell’hotel, dove nel footer viene indicata la fantomatica proprietà da parte della Heritage Inc associata a Zelensky:

Il dominio del falso sito dell’hotel, Hotelpalacedesneiges.com, risulta creato il 22 novembre 2024:

Conclusioni

Zelensky non ha acquistato l’hotel di lusso Palace des Neiges, situato nella località sciistica di Courchevel, per una cifra pari a 88 milioni di euro. La notizia proviene da un sito fasullo che rispecchia lo schema della propaganda russa.

