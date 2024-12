Il video alterato della BBC e l’inesistente fuorionda di Michelle Fleury contro l’Ucraina

Si tratta di un montaggio realizzato ad arte con l'aggiunta della voce probabilmente generata tramite l'AI

Circola il video di un presunto fuorionda della conduttrice Michelle Fleury di Business Today (BBC) contro l’Ucraina: «Lo giuro, se parliamo ancora dell’Ucraina oggi, mi sparerò, ca**o». Il video non è affatto recente; le scene risalgono al maggio 2024, e da allora non c’è alcuna traccia della “notizia”. Si tratta di un video montato ad arte con l’aggiunta dell’inesistente fuorionda, probabilmente generato con l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Il video originale risale a maggio 2024 ed è privo del fantomatico fuorionda.

Il video che circola con il fantomatico fuorionda risulta alterato.

Rispetto all’originale, sono state tagliate le introduzioni del programma Business Today ed è stato aggiunto l’audio contro l’Ucraina.

Analisi

Il video viene accompagnato dal seguente testo:

Il mondo intero è stanco dell’Ucraina e non lo nasconde Nel Regno Unito, la presentatrice del programma Business Today della BBC Michelle Flory, pensando che il microfono fosse spento, ha detto nella schermata del titolo: “Lo giuro, se parliamo ancora dell’Ucraina oggi, mi sparerò, cazzo.”

Il video originale

Il video risulta manipolato e non risulta affatto recente. La clip originale risulta pubblicata dalla stessa conduttrice Michelle Fleury (non Flory) tramite il suo account X il 7 maggio 2024. Non c’è alcuna traccia del fantomatico fuorionda sull’Ucraina.

Un fuorionda del genere risulterebbe noto fin da maggio 2024. Di fatto, la clip diffusa online mostra solo una parte dell’introduzione del programma Business Today della BBC. Di seguito un confronto utile per comprendere dove sono stati effettuati i tagli:

Conclusioni

Il video che circola online contro l’Ucraina risulta alterato. La clip originale della conduttrice Michelle Fleury di Business Today (BBC) non presenta alcun fuorionda. La voce aggiunta nel video fake potrebbe essere stato generato tramite l’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.