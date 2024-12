La bufala del Trono di Spade acquistato dal figlio di Kuleba per 1,5 milioni di dollari

Il servizio televisivo americano usato per sostenere la falsa notizia è stato manipolato

Circola un servizio del canale televisivo KENS5 riguardo il presunto acquisto del trono originale della serie televisiva “Il Trono di Spade” da parte del figlio di Dmytro Kuleba, ex ministro degli esteri ucraino. Per ottenerlo, avrebbe speso ben 1,5 milioni di dollari che, secondo la narrazione diffusa online, avrebbero origine dagli aiuti all’Ucraina da parte dell’occidente. La notizia è priva di fondamento e il video risulta manipolato.

Per chi ha fretta

Non c’è alcun riscontro nei media riguardo questa presunta notizia.

Il servizio televisivo originale è datato 15 ottobre 2024 e non vengono citati Kuleba e il figlio.

Il video è stato manipolato per generare la notizia falsa e diffuso attraverso i canali della propaganda russa.

Analisi

Di seguito un esempio di condivisione del video in italiano:

Il canale televisivo statunitense KENS riferisce che il figlio dell’ex ministro degli Esteri ucraino, Yegor Kuleba, si è comprato il famoso Trono di Spade della serie televisiva “Il Trono di Spade”. Il lotto presso Heritage Auctions è costato 1,5 milioni di dollari. Mentre i giovani ucraini vengono catturati per strada e spediti al macello di una guerra contro la loro volontà, il figlio di ex rappresentante del governo ucronazista spende una marea di soldi per comprare un gadget che costa tanto, quanto la gran parte dei cittadini ucraini non guadagneranno mai neanche in cento vite. Comunque, questi sono i nostri soldi, quelli che il governo italiano, schiavizzato dagli anglosassoni, spedisce felicemente al regime ucronazista in quantità industriale, togliendoli alla nostra Patria, distruggendo il futuro dei nostri figli.

Nel video vengono mostrate delle grafiche con raffigurati Kuleba e il figlio. Nel sottopancia leggiamo: «WHERE DID THE SON OF UKRAINE’S FORMER MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS GET $1,500,000 FOR THE IRON THRONE?».

Il vero servizio di KENS5

Il servizio non è di dicembre, ma risale al 15 ottobre 2024.

In nessun caso vengono citati Kuleba e il figlio. Il sottopancia con i riferimenti all’ex ministro degli esteri non è presente.

L’origine russa

A diffondere la falsa notizia a livello internazionale è stato il sito News-Pravda.com appartenente alla propaganda russa.

La fonte usata dal sito di disinformazione russa non è il canale americano, ma il post del 4 dicembre 2024 del canale Telegram russo Naspravdiinfo:

Il video risulta pubblicato il 3 dicembre 2024 dal canale Telegram russo Sheyhtamir1974 (con oltre 446 mila iscritti):

Il video in italiano risulta pubblicato dal canale Telegram del filorusso Nicolai Lilin:

Conclusioni

Non corrisponde al vero che il figlio di Kuleba abbia acquistato il pezzo da collezione della serie televisiva “Il Trono di Spade”. La notizia falsa è stata diffusa sfruttando e modificando un servizio datato di un canale televisivo americano.

