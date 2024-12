Il falso video dei conduttori americani che ridono delle perdite subite dall’Ucraina

Il video originale risale al 2019, anni prima dell'invasione su vasta scala

Circola un video dove pare che i conduttori del programma americano Good Day Sacramento (CBS) ridano davanti a uno schermo che mostra un cimitero di soldati ucraini. Secondo la narrazione diffusa sui social, attraverso i soliti canali Telegram e siti appartenenti alla propaganda russa, starebbero ridendo «subito dopo aver riferito delle colossali perdite subite dalle forze armate ucraine». Il video risulta manipolato, oltre che estremamente datato.

Ecco un esempio di condivisione del video falso in Italia:

Il video circola anche su X, come nell’esempio sottostante in lingua inglese:

US TV hosts burst into laughter amid the backdrop of report on the colossal losses of the Ukrainian Armed Forces. Do these people understand anything but “infotainment” & sparkly Christmas garlands?