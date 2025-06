L’assurda teoria del complotto sulle fantomatiche scie chimiche e il grafene guidato dal 5G

Il filmato usato dai complottisti non mostra affatto del grafene

Ci avete segnalato diverse condivisioni Facebook di un filmato dove si vedrebbe il grafene accumularsi sotto la pioggia, guidato dalle onde del 5G. Abbiamo tutti gli ingredienti base per una teoria del complotto estiva. Torniamo quindi a trattare un crossover tra grafene e 5G, che avevamo già trattato in precedenti articoli, per esempio qui e qui. Anche se non si menzionano chiaramente, il simbolo di un aereo che rilascia nubi bianche sopra la clip sembrerebbe suggerire anche un collegamento con le Scie chimiche. Ma cos’è realmente quell’ammasso che sembra animarsi che si vede nel video?

Per chi ha fretta:

Un filmato mostra una massa che si anima sotto la pioggia. Una voce narrante chiama in causa grafene e 5G. Il tutto è confezionato con probabili riferimenti alle Scie chimiche.

Dalla qualità della clip non è possibile dare una spiegazione definitiva, ma agli occhi di un entomologo è probabile che si tratti di una colonia di collemboli.

Diversi riferimenti scientifici e della stampa locale mostrano riferimenti ai collemboli compatibili col filmato in oggetto.

Analisi

Il filmato che dovrebbe dimostrare il crossover tra cospirazione del grafene e 5G si presenta con la seguente didascalia:

Dopo la pioggia ecco il Grafene in tutta la sua purezza. Ammirate come reagisce alle ONDE DEL 5G

ICTUS INFARTI ED EMBOLIE

POLMONARI A GOGÒ

Scie chimiche, grafene e 5G? No, più probabilmente «collemboli»

Del caso si era già occupata la collega Natalia Sanguino per AFP Factual. Scopriamo quindi che il filmato su grafene e 5G circola almeno dal settembre 2021. Anche la versione originale della clip è di scarsa qualità, ma permette di ragionare meglio su cosa possa essere quella massa scura associata alla pioggia e velatamente alle Scie chimiche.

L’entomologo Javier Arbea, del Museo Nazionale di Scienze Naturali spagnolo, ha spiegato a AFP Factual che «senza dubbio, quello che vedete nel video sono collemboli. Queste aggregazioni di solito si verificano dopo giorni di bel tempo (caldo) seguiti da pioggia». L’esperto citato anche tre fonti per approfondire, qui, qui e qui. Mostriamo a titolo d’esempio una news della stampa locale. L’immagine di copertina mostra una massa di collemboli dall’aspetto compatibile con quella che si vede nella clip in oggetto:

Suggeriamo anche la visione di un video del canale Amicinsoliti che mostra come i colemboli formino degli sciami fitti come quello che si vede nella clip:

Conclusioni

Abbiamo visto che il filmato in oggetto mostra con molta probabilità una colonia di collemboli. Questo ordine di esapodi prevede oltre settemila specie. Ci scurerete se in questa sede non abbiamo approfondito ulteriormente di che specie potrebbe trattarsi nel caso in oggetto. Ad ogni modo questa spiegazione è molto più probabile dell’interpretazione complottista, che chiama in causa Scie chimiche, grafene e 5G.

