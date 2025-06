L’Italia non regalerà 250 milioni di denaro pubblico a Bill Gates tramite GAVI

Bill Gates non riceverà neanche un euro dall'Italia per dei semplici motivi

«L’Italia regala altri 250 milioni di denaro pubblico a GAVI di Bill Gates» recitano diversi post social accusando il recente annuncio da parte del ministro Tajani del contributo italiano per il programma sui vaccini riguardante il periodo strategico 2026-2030. Chi condivide questo messaggio, di fatto, riporta un’informazione scorretta.

Per chi ha fretta

Bill Gates non riceverà neanche un euro dall’Italia.

GAVI non è affatto di Bill Gates e non la controlla.

La Fondazione di Bill Gates finanzierà GAVI per i prossimi 5 anni con una cifra estremamente superiore a quella italiana.

Analisi

Le condivisioni riportano la seguente narrazione:

L’ITALIA REGALA 250 MILIONI A GAVI L’Italia regala altri 250 milioni di denaro pubblico a GAVI di Bill Gates. Antonio Tajani: “Sono lieto di annunciare al mio amico Barroso un nuovo importante contributo del Governo di 250 milioni di Euro per l’Alleanza sui vaccini di Gavi che si sommano ai fondi già stanziati dalla Presidenza italiana nel G7 Salvare le vite dei bambini è una priorità della nostra politica estera. Aiutare a produrre vaccini in Africa significa rafforzare la stabilità dei Paesi di quel continente, creando più benessere e crescita.”

GAVI non è di Bill Gates

Sostenere che GAVI appartenga a Bill Gates è del tutto scorretto. Si tratta, infatti, di una partnership globale composta da enti pubblici e privati, tra cui l’OMS, l’UNICEF, la Banca Mondiale, aziende farmaceutiche, istituti di ricerca e organizzazioni private. Tra queste figura anche la Fondazione Bill & Melinda Gates, che è uno dei partner e finanziatori di GAVI. Di fatto, Bill Gates non è il proprietario di GAVI e non ne detiene il controllo.

Quanto riceve GAVI da Bill Gates?

Chi sostiene una sorta di scandalo e di denaro “regalato” a Bill Gates, è bene che sappia quanto la sua Fondazione ha deciso di finanziare GAVI per i prossimi cinque anni: una somma pari a 1.6 miliardi di dollari.

Conclusioni

Risulta falso sostenere che il Governo italiano abbia deciso di “regalare” 250 milioni a Bill Gates tramite GAVI. Quest’ultima, di fatto, non è di sia proprietà e non la controlla. Al contrario, come tanti altri, finanzia le sue attività con fondi ben superiori a quelli annunciati dal Governo italiano.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.