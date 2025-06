Questi parlamentari non si sono inginocchiati in aula per Ramy Elgaml

Gli utenti non si rendono conto che indossano le mascherine e che riguarda un fatto accaduto 5 anni fa

Alcune foto mostrano dei parlamentari, in prima fila Laura Boldrini, mentre si inginocchiano in Parlamento. Secondo gli utenti che le condividono, si sarebbero inginocchiati in segno di sostegno al 19enne egiziano Ramy Elgaml, deceduto lo scorso anno, ignorando invece il carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso nel giugno 2025 poco prima della pensione. Si tratta di un evidente caso di indignazione alimentata da una narrazione falsa, basata su foto decontestualizzate.

Per chi ha fretta

Non esiste alcun riscontro riguardo un tale gesto da parte dei parlamentari per l’egiziano.

Gli scatti sono datati, basterebbe osservare che alcuni parlamentari indossano le mascherine.

La scena risale al 2020 e riguarda George Floyd.

Analisi

Le foto dei parlamentari inginocchiati vengono condivise con le seguenti descrizioni:

BOLDRINI IN GINOCCHIO IN PARLAMENTO PER IL CASO RAMY PER IL CARABINIERE UCCISO QUALCHE GIORNO FA ???? SINISTRA FASCISTA A SENSO UNICO

Un’altra foto, frontale, viene accompagnata dal seguente testo:

Questi erano i tizi che si sono inginocchiati per Rami per Legrottaglie manco un pensiero era solo un Carabiniere…. Vergognosi e indegni…

Il gesto riguardava George Floyd

I parlamentari nella foto non si erano affatto inginocchiati per Ramy, ma per George Floyd, durante la seduta del 9 giugno 2020. Parliamo di fatti risalenti a 5 anni fa.

Conclusioni

I parlamentari nelle foto, inclusa Laura Boldrini, non si sono inginocchiati di recente in Parlamento a sostegno del giovane egiziano deceduto nel 2024. In realtà, la scena risale a cinque anni fa e riguardava la morte di George Floyd.

