La vecchia bufala del figlio di Laura Boldrini e la Ferrari

L'ex Presidente della Camera ha in realtà solo una figlia

Da anni, l’ex Presidente della Camera Laura Boldrini è stata vittima di numerose bufale che sfruttano la sua famiglia, ritrovandosi foto di fantasiosi parenti che si arricchiscono alla faccia degli italiani grazie al suo ruolo politico. Insomma, una lunga serie di fake news sulla “Casta mangiasoldi” che indigna facilmente il pubblico. In questi giorni, è tornata a circolare quella relativa al fantomatico figlio con la Ferrari.

L’immagine che circola viene commentata in questo modo:

Mentre voi vi illudete che se ne vada, la boldrini con il figlio e familiari continuano a fare i cazzi loro alla faccia del popolo, qusta assarpante figli di partigiana e’ onorata dal pd, quello che in molti continuate a sostenere e votare.

Nell’immagine leggiamo:

Questo è Alessandro Boldrini, figlio del presidente della Camera Laura Boldrini. Gestisce 10 cooperative per immigrati e percepisce 6000 euro di stipendio mensili. Nella foto sfoggia la sua ultima Ferrari comprata con i soldi destinati agli italiani. Condividi se sei indignato!

Dal testo dell’immagine risulta facile comprendere che il contenuto sia datato. Infatti, Laura Boldrini non risulta più Presidente della Camera dei Deputati da diversi anni. Di questa bufala se ne erano occupati i colleghi di Butac con un articolo pubblicato il 5 marzo 2018:

Laura Boldrini ha una sola figlia (che studia all’estero e non lavora in nessun ministero italiano) e che l’Alessandro della foto è un soggetto pescato a caso per indignare ci volevano cinque secondi