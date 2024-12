La falsa moneta da 7 euro: si tratta di un fotomontaggio

La narrazione sfrutta l'esistenza di una moneta commemorativa portoghese da 7.5 euro

Circola l’immagine di una presunta moneta da 7 euro che sarebbe destinata a entrare in circolazione a partire da gennaio 2025. Non c’è alcuna traccia sui siti ufficiali riguardo all’emissione di questo tipo di moneta, mentre la notizia circola attraverso alcuni siti internet con titoli e introduzioni fuorvianti, ma che in fondo riportano una spiegazione che “smentisce” la narrazione stessa.

Non è prevista l’emissione di una moneta da 7 euro nel 2025.

L’immagine che circola online è stata creata modificando una moneta da 2 euro presente su Wikipedia.

Esiste da anni una moneta commemorativa portoghese da 7.5 euro.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione della foto su Threads:

La narrazione dal 3 dicembre 2024

Benché la narrazione circoli nei giorni tra Natale e capodanno 2024, l’immagine e la presunta notizia circola almeno da quasi un mese. Ecco un articolo del 3 dicembre di CataniaOggi.it dal titolo «Dall’1 gennaio cambia tutto: introdotta la moneta da 7 euro | Fanno di tutto per farci usare il bancomat»:

Nell’articolo, la moneta da 7 euro diventa improvvisamente di 7.5 euro e viene fatto riferimento non all’Italia, ma al Portogallo.

Una notizia così coglie di sorpresa chiunque ma forse non c’è un modo migliore di un altro per dirlo: è in arrivo la moneta da 7,50 euro. In realtà, ne arriveranno due: ci sarà quella da 7,50 euro ed anche quella da 5 euro. Sebbene sembri comoda, anche solo ad una prima idea, di fatto il clamore che questa notizia sta suscitando è importante: tra entusiasmi e paure, il timore è che si voglia spingere le persone ad usare sempre e solo il bancomat e i sistemi di pagamento digitali. In realtà, però, questa novità è ben localizzata: a darne notizia, infatti, è stato il Banco de Portugal, che ha rivelato che presto verranno lanciate delle nuove monete da collezione. Quella da cinque euro Xutos e Pontapés: di cosa si tratta.

La moneta del Portogallo

Quella citata da CataniaOggi.it è in realtà una moneta commemorativa emessa a inizio 2024. Inoltre, risulta completamente diversa da quella mostrata nella foto di copertina e sui social:

Monete commemorative di questo tipo, limitate ed emesse in Portogallo, circolano da anni. Ecco la versione emessa nel 2020:

Il fotomontaggio

La foto della moneta da 7 euro presenta un’imprecisione. Questo elemento, di fatto, dimostra che si tratta di una moneta da 2 euro alterata attraverso un programma di fotoritocco.

La foto della moneta da 2 euro che potrebbe essere stata usata per il montaggio corrisponde a quella pubblicata su Wikipedia:

Confrontando le due foto, risulta evidente che il 7 risulta estremamente grande rispetto al 2 della moneta originale.

Conclusioni

L’immagine della moneta da 7 euro è un fotomontaggio. La notizia di una nuova moneta con tale valore non risulta corretta.

