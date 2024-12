La falsa notizia della Covid-19 scomparsa in Africa nonostante i pochi vaccinati

Nonostante la scarsità di test, la presenza della malattia era ben nota e documentata

Circola lo screenshot di un articolo che sostiene che la Covid-19 sia scomparsa nel continente africano nonostante solo il sei percento della popolazione risulti vaccinata. Pubblicato il 22 novembre 2021 dal sito Newstaget.com, l’articolo riporta diversi passaggi tipici della disinformazione sulla Covid-19. La narrazione fornita, di fatto, è del tutto fuorviante e contiene informazioni false.

L’immagine che circola riporta il seguente testo: «L’Africa è vaccinata solo al 6% e il Covid è praticamente scomparso… gli scienziati “sconcertati”» («Africa is only 6% vaccinated, and covid has practically disappeared… scientists “baffled”»).

L’articolo di Newstarget fa riferimento a quello pubblicato da AP il 19 novembre 2021 sulla situazione nello Zimbabwe. All’interno leggiamo:

Fewer than 6% of people in Africa are vaccinated. For months, the WHO has described Africa as “one of the least affected regions in the world” in its weekly pandemic reports.