No! Laura Boldrini non ha detto che «Festeggiare il Natale nelle scuole è sbagliato»

Circola un meme in cui viene raffigurata l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini con la seguente citazione: «Festeggiare il Natale nelle scuole è sbagliato». Nell’immagine viene riportata come fonte il portale Tzetze.it, in passato gestito dalla Casaleggio Associati. In realtà, si tratta di una falsa citazione che circola dal 2014 e che venne generata da un noto bufalaro.

Analisi

Ecco un esempio della condivisione del meme tramite Facebook (circolava già a novembre):

L’immagine sta circolando anche via Twitter. Ecco il tweet presente nello screenshot sopra riportato:

La falsa citazione circola anche in un’altra versione:

Bufala del 2014

Del caso se ne erano occupati i colleghi di Butac in un articolo del 2014, nel quale viene indicato l’autore del meme:

Mi avete fatto notare che la storia del Natale cancellato di cui avevo parlato oggi a pranzo è ritornata a circolare dopo che il nostro eroico Ultra Bufalaro Ermes Maiolica aveva postato uno dei suoi soliti meme fittizi, meme che ha fatto il giro della rete, preso per buono da tanti, fino ad arrivare quasi in Vaticano:

La grafica è identica a quella di altri meme diffusi sempre da Ermes Maiolica, una sorta di “firma d’autore”. Ecco quella attribuita a Matteo Renzi nel 2017, dove potete notare i font utilizzati (sempre gli stessi, lo notate di più nella firma) ma soprattutto come è stata utilizzata da alcuni siti per attirare click:

Esmes è noto per diffondere bufale di questo genere, nel 2018 ci riprovò sempre con Laura Boldrini con un’altra falsa citazione: «Gli immigrati senza reddito dovrebbero avere i sacchetti per la frutta e verdura gratis».

Conclusioni

Il meme in questione riporta una citazione falsa, dunque riportante un’affermazione mai detta da parte della ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. L’opera dell’immagine, che circola almeno dal 2014, è di un noto bufalaro di nome Ermes Maiolica. Il sito di TzeTze.it, in questo caso, non ha nulla a che fare con il meme.

