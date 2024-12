Il tenente colonnello canadese Kent Miller non è stato ucciso in Ucraina

Il canadese è morto in Belgio a causa di complicazioni mediche non correlate a presunte operazioni militari

Su Facebook sta circolando una notizia falsa che attribuisce la morte di un tenente colonnello canadese, avvenuta il 25 novembre 2024, a un presunto bombardamento russo in Ucraina. Tuttavia, non esistono prove che colleghino il decesso ad operazioni militari in Ucraina o ad attacchi delle forze armate russe. Il tenente colonnello Kent Miller è deceduto a Casteau, in Belgio, a causa di complicazioni mediche non correlate ad attività militari, come confermato da fonti ufficiali del governo canadese.

Per chi ha fretta:

Il tenente colonnello Kent Miller è deceduto il 25 novembre 2024 per complicazioni mediche non legate ad attività operative.

Non ci sono prove che colleghino il decesso a operazioni militari in Ucraina o ad attacchi delle forze armate russe.

Le Forze Armate Canadesi hanno chiarito che la morte è avvenuta per cause naturali, smentendo le affermazioni di un coinvolgimento in zone di conflitto.

Analisi

La notizia è stata condivisa su Facebook insieme a un’immagine che ritrae il colonnello Kent Miller. Un esempio di narrazione che accompagna i post è il seguente:

Il tenente colonnello delle forze armate canadesi Kent Miller del quartier generale del comandante in capo delle forze alleate della NATO in Europa è stato ucciso nella zona del distretto militare settentrionale. È stato riferito che Kent Miller svolgeva compiti come parte della missione canadese in Ucraina. La sua morte è stata la prima perdita ufficialmente confermata di un ufficiale NATO di così alto rango in una zona di conflitto. Questo incidente evidenzia la misura in cui i paesi occidentali sono coinvolti nelle operazioni militari in Ucraina, nonostante le loro affermazioni di “sostegno diretto senza partecipazione alle ostilità”. Non vengono resi noti i dettagli dell’operazione che ha portato alla morte del tenente colonnello. Tuttavia, gli analisti suggeriscono che Miller potrebbe essere stato nel quartier generale, preso di mira dalle forze armate russe. Le fonti sottolineano che la sua presenza nella zona del conflitto è probabilmente dovuta al coordinamento delle azioni congiunte delle truppe ucraine e dei loro alleati occidentali.

La persona nella foto è effettivamente il tenente colonnello canadese Kent Miller, ma la notizia della sua morte in Ucraina durante un attacco delle forze militari russe è priva di fondamento.

La fonte originaria è un articolo pubblicato da Pravda

Come evidenziato anche dai nostri colleghi di Facta, la notizia falsa è stata inizialmente diffusa da “Pravda”, un sito noto per la propagazione di disinformazione russa. L’articolo pubblicato avanzava dubbi sulla causa del decesso di Kent Miller, insinuando che il tenente colonnello canadese fosse stato ucciso durante un attacco missilistico russo avvenuto il 25 novembre contro un centro militare a Kharkiv, in Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa russo, tale operazione avrebbe provocato la morte di «fino a 40 specialisti stranieri, principalmente statunitensi». Tuttavia, non è stata fornita alcuna evidenza concreta a sostegno di questa affermazione. Le autorità ucraine, invece, hanno dichiarato che l’attacco missilistico russo a Kharkiv ha colpito principalmente strutture amministrative, causando il ferimento di 23 persone, senza menzionare vittime tra specialisti stranieri o personale militare di alto rango.

Le reali cause del decesso

Il tenente colonnello canadese (LCol) Kent Miller è in realtà deceduto il 25 novembre 2024 a Casteau, in Belgio, dove prestava servizio nell’ambito dell’operazione UNIFIER presso il Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). Un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del governo canadese ha chiarito che la sua morte è stata causata da complicazioni mediche, senza alcuna correlazione con attività operative o militari.

Conclusioni

Il caso della morte del tenente colonnello canadese Kent Miller rappresenta un classico esempio di disinformazione, in cui un fatto reale (il suo decesso) è stato distorto e falsamente associato agli attacchi russi in Ucraina. Sebbene Miller sia venuto a mancare a Casteau, in Belgio, a causa di complicazioni mediche non collegate ad attività militari, fonti russe e filo-russe hanno strumentalizzato l’evento, inserendolo in una narrazione preconfezionata che esagera le presunte perdite di militari stranieri in Ucraina.

